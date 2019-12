vor 8 Min.

Eine adventliche Stunde mit großartigen musikalischen Darbietungen

Bei der Veranstaltung von Georg Winter im Rittersaal von Schloss Höchstädt mussten auch heuer viele draußen bleiben

Von Horst von Weitershausen

„Alle Jahre wieder bis auf den letzten Platz gefüllt“, heißt es nun schon seit mehr als 20 Jahren, wenn Landtagsabgeordneter Georg Winter zu seiner „Adventlichen Stunde“ einlädt.

So auch in diesem Jahr, als am Abend des vierten Advents im überfüllten Rittersaal von Schloss Höchstädt die 25. Ausgabe dieser Mischung aus Musik- und Gesangsbeiträgen für vorweihnachtliche Besinnung und Freude unter den Zuhörern sorgte. Angesicht dieses erneut übervollen Rittersaals und der Tatsache, dass viele Kartenwünsche bereits im Vorfeld nicht mehr erfüllt werden konnten, sagte der Abgeordnete bei seiner Eröffnungsansprache, dass im nächsten Jahr möglicherweise das Adventskonzert zwei Mal veranstaltet werde, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können. Musikalisch eröffnete der Lauterbacher Dreigesang das Adventskonzert. Dabei zeigten Johanna Wech, Marlies Landherr und Ulrike Heindl mit ihren klaren Stimmen bei ihren gesanglichen Vorträgen, welch exzellentes musikalisches und gesangliches Können den Besuchern des Adventskonzerts, unter ihnen Dillingens Landratsstellvertreter Alfred Schneid, Höchstädts stellvertretende Bürgermeister Stephan Karg und Hans Mesch sowie Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank und sein Amtskollegen Thomas Baumann aus Ziertheim, geboten werden sollte. Das Publikum war besonders von dem Lied „Es lofft d’ Maria ond ihr Ma“ angetan, denn den Text dafür hatte Kreisheimatpfleger Alois Sailer im heimischen Dialekt verfasst. Lautstarker Beifall des Publikums belohnte die Sängerinnen des Lauterbacher Dreigesangs ebenso wie anschließend die Auftritte des Vokalensembles Dattenhausen.

Es war ein Genuss, diesem gemischten Chor unter der Leitung von Josef Gschwind zuzuhören. Die Sängerinnen und Sänger ergänzten sich in ihren Stimmlagen hervorragend. Wobei sie besonders bei ihren glänzenden Vorträgen bekannter Weihnachtslieder wie „Joseph, lieber Joseph mein“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“ die Besucher im Rittersaal begeisterten. Da wollten Ingrid Philipp am Klavier und Leah Schneider mit ihrem großen instrumentalen Können am Eufonium nicht nachstehen – ob bei ihren gelungenen Arrangements von Floyd O. Harris’ „Brass Bangles“, dem „Fly with me“ von Stefan Nilsson oder Franz Kanefzkys Weihnachtstraum. Das Publikum zeigte auch nach ihren musikalischen Vorträgen seine Begeisterung mit lautstarkem Beifall. Klar, dass auch ein gemeinsam gesungenes Lied der Sänger und Musiker mit dem Publikum in diesem Jahr beim Adventskonzert von Stimmkreisabgeordnetem Georg Winter nicht fehlen durfte. Drei Strophen des bekannten englischen Kirchenlieds „Amazing Grace“ standen dafür auf dem Programm. Besinnliche eineinhalb Stunden für das begeisterte Publikum im Rittersaal von Höchstädt.

