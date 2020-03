vor 34 Min.

Eine besondere Kooperation

Krankenhaus und Volkshochschule arbeiten gemeinsam

Im vergangenen Jahr startete eine gemeinsam aufgelegte Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Medizin hautnah“ im Rahmen einer Kooperation zwischen der Vhs Dillingen und den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen. Das Ziel war, im Landkreis verstärkter Gesundheitsthemen in die Bevölkerung zu bringen. Die Aktion ist laut Pressemitteilung ein Erfolg gewesen. Denn das im September 2019 aufgelegte Kursprogramm mit fünf Vorträgen haben mehr als insgesamt 400 Interessierte besucht. Die Themen der für den Laien ausgelegten Gesundheitsvorträge reichten von Rückenschmerzen, Herz-Rhythmus-Störungen bis hin zu Krebserkrankungen.

Verständlich und patientennah wurden alle Interessierten von den Chefärzten der Kreiskliniken auf auf den aktuellen Stand der Medizin gebracht. „Vor allem auch die Möglichkeit, den ausgewiesenen Experten und erfahrenen Ärzten persönlich Fragen zu stellen und mit ihnen eventuell sogar über die eigenen Sorgen zu diskutieren, ist einer der Hauptgründe, warum so viele Menschen die Veranstaltungen besuchen. Und wir sind Kreiskliniken: Krankenhäuser in der Region für die Menschen der Region. Und je besser man uns kennt, je natürlicher es ist, durch die Tür zur Klinik zu treten, desto leichter und überzeugter wird unsere medizinische Versorgung auch in Anspruch genommen“, argumentiert Uli-Gerd Prillinger, Geschäftsführer der beiden Kreiskliniken. Die Aufnahme von Gesundheitsvorträgen in das Kursprogramm der Vhs betrachte das Haus als Bereicherung und als wichtigen Quell zur Informationseinholung, betont Lothar Schmied von der Vhs Dillingen. Aufgrund der positiven Resonanz werden sich die beiden Krankenhäuser auch im Herbst/Winter-Programm 2020/2021 der Vhs Dillingen beteiligen und zum vielfältigen Programm mit beitragen. (pm)

Details werden unter anderem im Kurs-Programmheft der Vhs und der Homepage unter www.khdw.de veröffentlicht.

