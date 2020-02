vor 55 Min.

Eine besondere Künstlerin zu Gast: So lief der Landfrauentag

Zahlreiche Ehrengäste im Stadtsaal zeugen von der großen Wertschätzung der Landfrauen im Landkreis Dillingen. Eine Künstlerin sorgt für Aufsehen.

Von Horst von Weitershausen

Eine großartige Bereicherung des Landfrauentages im Stadtsaal von Dillingen war die Einladung der welterfahrenen Künstlerin Ute Patel-Mißfeld. Mit ihren außergewöhnlichen Vorschlägen, das Leben zu gestalten, nicht als Mann oder Frau, sondern als Mensch, erntete sie großen Beifall aus den Reihen der Landfrauen.

Landfrauentag in Dillingen: Ein besonderer Vortrag

So war ihr Vortrag zu den zahlreichen Stationen ihres eigenen Lebens mehr als das Aufzählen von Stationen mit Jahreszahlen. Ute Patel-Mißfeld berichtet über ihr Leben wie ein vor Kreativität überquellender Mensch. Dabei kann sie ihre Kunst als Lebensphilosophie nur in kurzen Worten erläutern, wobei sie den Landfrauen mit auf den Weg gibt, jeden Augenblick im Hier und Jetzt auszuschöpfen und sich selbst zu verwirklichen, ohne anderen zu schaden. Diese ethischen Zielsetzungen bildeten das Fundament für den Inbegriff des Lebens selbst und sei auch die Basis einer seit vielen Jahren glücklichen Partnerschaft mit ihrem im Jahr 2017 verstorbenen Ehemann Prof. Vallabhbhai gewesen. Sie betrachte das Leben als Bühne für eine unendliche und spannende Folge von Gestaltungsspielräumen und nicht als penetrantes Ringen mit dem Schicksal, sagt Ute Patel-Mißfeld. Dabei fordert sie ihre Zuhörerschaft im Stadtsaal auf, „die Menschen zu akzeptieren, auch wenn sie anders sind“. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, auf die Frage Mann oder Frau zu verzichten, so die Künstlerin, „denn wir sind alle Menschen“.

Die christliche Botschaft ist noch willkommen

Eröffnet wurde der Dillinger Landfrauentag mit einer kurzen Andacht, zelebriert von Manuel Kleiner und Diakon Xaver Käser. Manuel Kleiner dankte den Landfrauen für die Einladung zu dieser Andacht, der er mit der Gewissheit nachgekommen sei, dass bei den Landfrauen die christliche Botschaft noch willkommen ist. Diakon Xaver Käser erinnerte daran, dass die Bewahrung der Schöpfung ein urbiblischer Auftrag an die Menschen sei, dem gerade die Landfrauen in ihrer Tradition als Bewahrer der bäuerlichen Kultur nachkommen.

Musikalisch umrahmt wurde die Andacht vom Landfrauenchor. Es folgte die offizielle Eröffnung des Landfrauentags durch Kreisbäuerin Annett Jung mit Begrüßung von zahlreichen Ehrengästen aus Verbänden der Landwirtschaft, der Wirtschaft und der Politik, deren Anwesenheit die hohe Wertschätzung des Berufsstandes der Landfrauen ausdrücke.

Lob vom OB und vom Landrat

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz lobte in seinem Grußwort unter anderem die vielen Aktivitäten der Landfrauen, mit denen sie beweisen, wie lebendig das Leben auf dem Land ist. „Darüber hinaus haben Sie durch die Pflege unserer Kultur und der bäuerlichen Tradition unsere Heimat zu dem gemacht, was sie heute ist.“

Landrat Leo Schrell schloss sich dem Lob des Bürgermeisters für die Landfrauen an. Er sprach in seinem Grußwort aber auch die Veränderungen in der Landwirtschaft durch die EU-Agrarreform, das Insektenschutzprogramm und die neue Düngeverordnung an. „Dies hat alles einen sehr konkreten Hintergrund“, so der Landrat. Der Klimawandel, das Artensterben, verschmutzte Gewässer und hoher Nitratgehalt im Trinkwasser. Doch den „schwarzen Peter“ einseitig zuzuweisen, helfe niemandem. Die Lösungen für die angesprochenen Problembereiche könnten nur gemeinsam gefunden und in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei helfe jedoch auch nicht die in Aussicht gestellte „Bauernmilliarde“. „Denn Geld allein, und das noch im Gießkannenprinzip, löst die Probleme nicht.“

Unverzichtbare Arbeit auf den Höfen

Es folgten noch Grußworte des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, Thomas Schwarzbauer, des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und des BBV-Kreisobmanns Klaus Beyrer. Alle drei lobten die unverzichtbare Arbeit der Landfrauen auf ihren Höfen und für die Gesellschaft.

