Eine bunte Reise in die eigene Vergangenheit

Plus Die Faschingsfreunde Steinheim zeigen das Beste aus 22 Jahren. Sie feiern ein Jubiläumsjahr mit besonderen Momenten

Ob ins Abenteuerland, zu Sonne und Mond oder ins Reich der Fantasie: Es ist eine Reise in die Vergangenheit, in die die Steinheimer Faschingsfreunde die rund 250 Besucher im ausverkauften Steinheimer Zehntstadel beim Hofball mitnehmen. Anlässlich ihres Jubiläums haben sich die Tanzgruppen je ein Thema aus den vergangenen 22 Jahren ausgesucht und neu interpretiert. Als die rund 80 Aktiven zum Gesamteinmarsch auf die Bühne kommen, wird das Motto zum Jubiläum erstmals lebendig – „Vereint die Erinnerungen“. Im Jubiläumsjahr haben die Steinheimer auch keine Kosten und Mühen gescheut: So wurden die kleine und die große Garde neu eingekleidet: In dunklem Türkis gehalten, funkeln die neuen Oberteile zu den weißen Röcken.

„Sonne und Mond“ lautet das Motto der kleinen Garde. Und obwohl sie noch so klein sind – die Mädchen sind zwischen vier und acht Jahren alt – haben sie sogar mehrere Hebefiguren in ihrem Programm. „Schwanenprinzessin“ und Tanzmariechen Frieda wirbelt über die Bühne, Räder und Bogengang, sogar mit nur einer Hand, alles klappt perfekt. Prinzessin Nathalie I. (Weißenböck) und Prinz Luca I. (Kitzinger) sorgen nach ihrem Prinzenwalzer dann noch für eine Überraschung: Die beiden waren in der vergangenen Saison schon als Tanzpaar sehr erfolgreich. Weil sie das nicht aufgeben wollten, folgt auf den Walzer eine fetzige Tanzeinlage als Tanzpaar.

Der sichtlich gelangweilte Hofnarr Lion Lugert will dann „endlich mal was erleben“ und lässt sich an die Hand nehmen: Gemeinsam mit den Zuschauern geht es ins Abenteuerland, von Langeweile ist jetzt nichts mehr zu spüren.

Mit dem kleinen Showtanz geht es anschließend mit einem Traumwald als Kulisse und in schillernden Kostümen ins Land der Fantasie. Und die Größten von den Kleinen, die Teenies, zeigen bei ihrem Motto „Afrika“ in ihren farbenprächtigen und weit schwingenden Röcken einen mit Freude und Lebenslust gestalteten Tanz.

Prinzessin Nathalie I. Weißenböck und Prinz Luca I. Kitzinger. Bild: Judith Zacher

Vor dem Auftritt des großen Hofstaats sorgt die Band Big Sixx mit schwungvoller Musik für eine volle Tanzfläche. Die großen Gardemädchen strahlen in ihren neuen Kostümen um die Wette und zeigen sogar Sprung- und Standspagat.

In einem traumhaften, silbergrau glitzernden Kleid schwebt anschließend Prinzessin Celina I. (Wolfinger) mit ihrem Prinzen Marian I. (Kohler) über die Bühne. Die beiden sind im Steinheimer Fasching keine Unbekannten, führten sie doch schon in der vergangenen Saison den Steinheimer Hofstaat an. Nach begeisterten Zugabe-Rufen kommt dann zu Saturday Night Fever von den Bee Gees ihr fast schon legendärer Hüftschwung zum Einsatz. Zum Schluss rocken die beiden noch, ausgestattet mit bunten Luftgitarren, zu Bon Jovis „It’s my live“ gemeinsam mit Tanzmariechen Lisa ab. In ihrem neuen hellblau-grau glitzernden Kostüm wirbelt Lisa Schlicker anschließend über die Bühne und zeigt neben zahlreichen akrobatischen Einlagen einen perfekten Sprungspagat. Für super Stimmung und zahlreiche Lacher im Publikum sorgen die Hofnarren, die in ihrem Auftritt an der Bar „Paarschiffen“ und eine witzige und fetzige Tanznummer präsentieren.





Prinzessin Celina I. und Prinz Marian I. funkeln in ihren silber-grau-farbenen Kostümen um die Wette. Bild: Judith Zacher

Kurz vor Mitternacht dann der Höhepunkt: Mit dem großen Showtanz kommt das Motto „Lichter der Nacht“ zurück auf die Bühne. So bringen die zwölf Tänzerinnen und Tänzer mit ihren funkelnden und leuchtenden Kostümen auch wirklich Licht in den teils abgedunkelten und mit Nebel verschleierten Raum. Sina Biber glänzt anfangs in ihrem Solo mit Rückwärtssalto und freihändigem Rad, bevor der Rest der Truppe einmarschiert – und sie letztendlich mit dem Applaus des begeisterten Publikums für ihre Leistung belohnt werden.

