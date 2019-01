06:19 Uhr

Eine „coole Socke“ und musikalische Piraten

Die Stadtkapelle Lauingen überzeugt beim Konzert in der Stadthalle. Einer macht besonders auf sich aufmerksam.

Von Simon Millauer

Tosender Applaus erfüllt die Stadthalle, als sich das Konzert nach gut zwei Stunden dem Ende neigt. Rund 40 Musiker und Musikerinnen unterhielten am zweiten Weihnachtsfeiertag beim traditionellen Weihnachtskonzert zahlreiche Besucher. Schon zu Beginn wurde mit dem Stück,,O Vitinho“ –einem portugiesischen Marsch – klar, dass sich das monatelange Proben der Musiker gelohnt hatte. Das nächste Stück entführte die Zuhörer auf eine neunminütige Zugfahrt durch den Bundesstaat Oregon in den USA. ,,Es ist nicht unwahrscheinlich dabei auf Indianer, Cowboys, Goldgräber und Pferde mit Planwagen zu treffen“, sagte Uwe Kaipf, der Moderator des Abends. In,,Serenata Sentimentale“ verzauberte Bettina Hahn daraufhin mit ihrer Querflöte das Publikum in eine melancholische Trance.

Von Frank Sinatra bis Fluch der Karibik

„Coole Socke“, nannte Katja Müller, Bürgermeisterin der Stadt Lauingen, in ihrer Rede nach dem Konzert Jakob Koch. Der Jugendliche überzeugte am Marimpophone in ,,Latino Mallets“ das Publikum mit seiner flinken Spielweise. „Wenn du das Glück von den Sternen suchst, musst du hinaus in die Gefahr.“ Dieses Zitat stammt aus einem Lied des Musicals „Mozart!“. Leah Schneider verzauberte darin das Publikum mit dem „Gold von den Sternen“. Vor der Pause brachte die Stadtkapelle die Stadthalle mit dem Medley „Frank Sinatra Classics“, noch einmal in Stimmung. Nach der 20-minütigen Unterbrechung zeigte die Jugendkapelle mit der ,,Europahymne“ bereits ihr Können. „Pirates of the Carribean“, komponiert von Michael Sweeney weckte daraufhin Erinnerungen an den Pirat Jack Sparrow und seine Crew.

Die "Stille Nacht" darf nicht fehlen

Mit Klängen von ,,Surfin U.S.A“ und ,,Santa, you’re late“ beendete die junge Truppe ihren Auftritt. Mit den weihnachtlichen Stücken „Kinderaugen“ und dem zeitlosen Klassiker „Stille Nacht“, der in diesem Jahr Jubiläum feierte, beendete die Stadtkapelle schließlich ihr Programm. Als der Vorhang vor die Bühne fiel, war der Kapelle tosender Applaus gewiss.

