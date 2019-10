18:00 Uhr

Eine modische Zeitreise im Höchstädter Schloss

Plus Der Historische Verein Höchstädt zeigt Tänze und Gewänder aus früheren Zeiten. Und es sind sogar echte Stadttrommler dabei.

Von Brigitte Bunk

Die Stadttrommler künden vom großen Ereignis im Rittersaal, im Schloss zu Höchstädt: eine Zeitreise in die Mode der Vergangenheit. Durchs Programm führten am Mittwoch Friedrich Erlbeck von Sinningen – so stellte sich der Hofmeister vor, der als Gerhard Schmidt bekannt ist, mit der Hofdame von Herzogin Anna, im wahren Leben Gislind Scherer. Angesagt war auch das Kommen der Fürstin, dargestellt von Michaela Thomas, Vorsitzende des Historischen Vereins, begleitet von ihrem Mann Leo, Verzeihung, Herzog Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg, zu warten. So lud die Hofdame nach der Begrüßung durch Bürgermeister Gerrit Maneth ein: „Macht euch nun mit uns zusammen auf einen unterhaltsamen Weg durch die Jahrhunderte: Vom Mittelalter bis zum Spätbarock.“ Die Gäste erfuhren unter anderem, dass in der Spätgotik, zu Beginn des 14. Jahrhunderts, der Adel die modische Kleidung bestimmte. Auch das Dekolleté hielt Einzug in die Damenmode, betonte die Weiblichkeit der Trägerin. Hofdame Gislind führte aus: „Die Stoffe waren farbenfroh, aus kostbaren Materialien wie Brokat, Seide und Samt, größtenteils mit reichen Verzierungen, Stickereien oder wertvollen Pelzen und Schmuck.“ Auf viele Details lenkte sie die Blicke der Zuschauer, die am Ende „mit kräftigem Handgeklapper“ ihr Wohlwollen bekundeten. Die Barockgruppe des Historischen Vereins Höchstädt und die Renaissancegruppe „Esprit de la Renaissance“ aus Schwangau brachten mit ihren Gewändern wahren Glanz in den Rittersaal.

Ab 1500 kommt die italienische Mode ins Spiel Die Houppelande bestimmte das Modebild von Burgund bis in die Niederlande Mitte des 15. Jahrhunderts. Unterschiedliche Variationen präsentierten die Akteure. Ab 1500 dominierte die italienische Mode, da Städte wie Mailand, Florenz und vor allem Venedig wichtige Umschlagplätze für den Handel mit dem Morgenland wurden. Die Renaissance-Mode hatte in Europa Einzug gehalten. Ein Kleid aus Samt gehört dazu, mit v-förmigem Ausschnitt, sodass Nacken und Schulter frei bleiben, die langen Ärmel werden mit Bändern angenestelt. Die faltenreichen Röcke sind bodenlang und weit geschnitten. Darunter ein Untergewand, dessen Stofffüller an den Ärmelöffnungen immer wieder hervorquillt. Dazu eine wunderschöne zeitgemäße Kopfhaube. Auch Anekdoten durften nicht fehlen. Der Hofmeister erklärte, dass das geflügelte Wort vom Blaumachen davon kam, dass die Färber viele Gerbstoffe brauchten, um die Gewänder blau färben zu können. Die gewannen sie aus Urin. Und wenn sie viel Alkohol tranken, bekamen sie mehr davon, waren aber kaum imstande anderen Tätigkeiten nachzugehen, und machten noch dazu am nächsten Tag „blau“. Farben werden im Frühbarock zunehmend heller Dass die vierte Frau von Heinrich VIII. von England eine Tante von Herzogin Anna war, erfuhren die Gäste, sahen die Mode aus der Tudorzeit und hörten: „Die Schnürung befindet sich auf dem Rücken, wie es bei dem Adel üblich war.“ Denn das einfache Volk konnte sich nicht leisten, eine Zofe fürs Ankleiden zu beschäftigen. Der Frühbarock folgte, in dem die Farben der Gewänder zunehmend heller und lebhafter wurden. Nun wurde das von der Residenzstadt Neuburg kommende Herzogpaar mit dem Stadtgruß empfangen. Die Zeitreise ging weiter, mit Tänzen, die während des Mittelalters durch die praktische Weitergabe von Tänzer zu Tänzer überliefert wurden, später notierten Tanzmeister sie. Historische Verein hat großen Fundus an Kleidern Es folgten Kleider des Hochbarocks, in welches auch die Schlacht von Höchstädt 1704 fällt. Über den Spätbarock geht es zum Rokoko, der um 1720 begann. Der Großteil der Tänze wurde von den höheren Gesellschaftsschichten getanzt, sie beruhen jedoch oft auf denen des einfachen Volkes, und wurden für die höfische Gesellschaft kompositorisch verfeinert. Vorsitzende Michaela Thomas ist froh über den großen Fundus an Kleidern im Verein. Teils wurden sie selbst genäht, andere stammen aus dem Ulmer Kostümhaus. Viele Hauben und Gewänder, die an diesem Abend gezeigt wurden, hat Karin Müller aus Schwendi in Handarbeit authentisch nachgearbeitet. Lesen Sie auch: Die Stadtpfarrkirche Höchstädt darf nachts nicht mehr leuchten Wie lange muss ein Rathaus geöffnet sein? Höchstädter Stadtrat Johann Jall verlässt die Sitzung

