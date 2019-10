vor 5 Min.

Eine musikalische Reise durch Europa

Perfektes Zusammenspiel der Stadtkapelle Dillingen und des Musikvereins Donautaler beim Konzert im Stadtsaal

Von Erich Pawlu

„Das Konzert war absolut bestens.“ Dieses laut geäußerte Schlussurteil einer Besucherin aus Dillingens irischer Partnerstadt Naas bestätigte die Eindrücke der gesamten Zuhörerschaft: Das erste gemeinsame Konzert der Stadtkapelle Dillingen und des Musikvereins Donautaler Fristingen-Kicklingen im restlos ausverkauften Stadtsaal erwies sich als ein musikalischer Höhepunkt der 21. Kulturtage.

Staunen ließ sich vor allem über das perfekte Zusammenspiel der beiden Musikvereinigungen, das mit 80 Instrumentalisten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das gewaltige Bläserensemble verlieh den einzelnen Stücken orchestralen Glanz und rhythmische Geschlossenheit. Vor allem der Dirigentin Marie-Sophie Schweizer und ihrer Probenarbeit war es zu verdanken, dass die Integration der Stadtkapelle und der Donautaler zur Grundlage eines künstlerischen Ereignisses wurde.

Denn die einzelnen Teile der Programmfolge waren weit entfernt von schlichter Blasmusik. „Im Herzen Europas“ lautete das Motto des Abends. Diesem Anliegen entsprach exakt der musikalische Auftakt mit „In the Heart of Europe“ des österreichischen Komponisten Hermann Pallhuber: Mit Trommelschlägen und Fanfaren, mit harmonischem Trio und einem Schlussteil voller Pathos war das Stück bei der Aufführung im Stadtsaal ein programmatisches Bekenntnis zu einem vereinigten Europa.

Mit dem charmanten Vortrag sachkundiger Erläuterungen erleichterten die Moderatorinnen Marie-Luise Stuhler und Susanne Gallenmiller dem Publikum den Zugang zu einer „Reise für die Ohren“. Haydn Woods „Seafarer“, ein Werk im Schwierigkeitsbereich der Ober-/Höchststufe, wurde zu einer eindrucksvollen Rhapsodie unter Verwendung irischer und schottischer Melodien. „Dublin Pictures“ charakterisierte sich als ein farbiges, kontrastreiches Spiegelbild irischen Lebens in Bars und Bierfesten, bei Tanzveranstaltungen und auf der Ha’penny Bridge. Und „Klang der Alpen“ von Kurt Gäble erwies sich in der perfekten Ausführung bei diesem Konzert als Hymne auf die Schönheit alpiner Berglandschaft, die nach dem Willen des Komponisten mit „Impressionen, Traditionen und Visionen“ verbunden wird.

Der „Bayerische Defiliermarsch“ erinnerte mit Präzision, klarem Aufbau und eingängiger Melodie an die Erfolgsstrukturen traditioneller süddeutscher Blasmusik. Das Medley „Lord of Dance“ im Arrangement von Frank Bernaerts beeindruckte als Erinnerung an eine berühmte Tanzshow, „Moment for Morricone“ fasste Morricones mitreißend illustrierende Filmmusiken aus Italo-Western zusammen und „Bella Italia“ von Hans Kolditz pries mit Hits wie „Tiritomba“, „O sole mio“ und dem „Chianti“-Lied mediterrane Lebenslust.

Harald Winter, Vorsitzender der Stadtkapelle Dillingen, begrüßte zu Beginn zahlreiche bekannte Besucher, unter ihnen Oberbürgermeister Frank Kunz, Stadtpfarrer Wolfgang Schneck, Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl und Lydia Edin, Geschäftsführerin der Kulturtage. Und Donautaler-Vorsitzende Kathrin Krell erhielt stürmischen Beifall, als sie in ihrer Rede das Zusammenwirken von Stadtkapelle und Donautalern als „supertolles Projekt“ bezeichnete. Speziell mit der Überreichung von Blumensträußen geehrt wurden Astrid Ziemann, Jessica Rommel, Susanne Gallenmiller, Marie-Luise Stuhler und Kathrin Krell. Nach allem musikalischen Hörgenuss klang das abschließend gemeinsam gesungene Lied „Mein Dillingen“ wie eine Hymne auf eine Stadt, die auch auf dem Gebiet der Blasmusik Außergewöhnliches zu bieten hat.

