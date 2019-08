vor 36 Min.

Eine neue Bank mit Vergangenheit

Das Objekt in Echenbrunn stammt aus Prenzlau. Warum es so besonders ist

In Gundelfingen gibt es seit Kurzem eine neue Bank. Die Sitzgelegenheit aus Holz steht im Auweg in Echenbrunn. Gespendet hat sie Karlheinz Engbert, Inhaber der Gundelfinger Firma KommuTech. Nach seinen Angaben hat die Bank eine bemerkenswerte Geschichte. Das Objekt ist aus Eichenholz gebaut, das in der Schorfheide bei Berlin gewachsen ist. Der örtliche Bauhof der brandenburgischen Stadt Prenzlau hatte die Bank in seinem Bestand. Engbert hatte nach eigenen Angaben beruflichen Kontakt zum dortigen Stadtbaumeister. Das war vor der Wende, im Frühsommer 1989. Damals plante laut Engbert der Prenzlauer Stadtrat, den „westdeutschen Klassenfeind“ in Form einer Spende zu unterstützen. Eine Spedition aus dem Ostblock sollte im Winter 1989 zwei Bänke von Rostock nach Gundelfingen fahren.

Doch die Geschichte – konkret der Mauerfall – kam den Plänen dazwischen. So holte Engbert die Bänke im Frühsommer 1990 mit seinem eigenen Fahrzeug ab und brachte sie von Werder bei Potsdam nach Gundelfingen. Die Sitzgelegenheiten kamen in Engberts Garten. Eine davon hat der Unternehmer nun für die Öffentlichkeit gespendet.

Anlass dafür ist nach eigenen Angaben sein gesundheitlicher Zustand. Die Strecke von der Brenzbrücke im Quellweg bis zur Rechtskurve im Auweg, etwa 500 Meter, schafft er zu laufen. Bevor er sich auf den Rückweg begeben kann, braucht Engbert nach eigenen Angaben eine Möglichkeit, um Pause zu machen.

Die hat er nun geschaffen – in Form der Holzbank aus Prenzlau, die in Zusammenarbeit mit dem Gundelfinger Bauhof aufgestellt worden ist. (ands)

