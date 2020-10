23.10.2020

Eine neue Fußgängerampel in der Donaustraße

Dillinger Stadträte beschließen Errichtung. Ein Schranke soll für mehr Sicherheit bei der Lebenshilfe in Hausen sorgen

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Dillinger Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung die Errichtung einer Fußgänger-Bedarfsampel in der Donaustraße beschlossen. Diese soll im Bereich zwischen der Tankstelle und dem früheren GVD-Areal errichtet werden.

Zum Hintergrund: Nachdem im Karolinenweg am Festplatz der neue Kindergarten in Betrieb gegangen ist, haben laut Mitteilung der Stadt die täglichen Querungen vom Lustgarten und Auholzweg zugenommen. Bislang werden die Fußgänger am Kreisverkehr am Kasernplatz über die Straße geführt.

Durch die neue „Fußgängerschutzanlage“ soll ein sicheres Queren ermöglicht werden. Der Verkehrssicherheitsbeirat, dem unter anderem auch die Polizei angehört, hatte bei einem Vor-Ort-Termin die Errichtung der Bedarfsampel befürwortet. Der Ausschuss folgte jetzt der Empfehlung einstimmig. Die weiteren Themen:

Derzeit entsteht im Westen von Steinheim das neue Baugebiet. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit – insbesondere von Kindern – soll die bestehende Spittelaustraße im Bereich von der alten B16 entlang des neuen Baugebiets auf Tempo 30 reduziert werden. Bislang galten hier 50 Stundenkilometer.

Auf Antrag der Lebenshilfe soll in der Bachstraße in Hausen eine zusätzliche Schranke errichtet werden. In der Vergangenheit hatten sich Fälle gemehrt, in denen betriebsfremde Personen mit überhöhter Geschwindigkeit in die Sackgasse ein- und ausgefahren waren.

Um die Sicherheit der Bewohner der Werkstätten sicherzustellen, bat die Geschäftsführung der Lebenshilfe darum, die Zufahrt mit dem Auto zu diesem sensiblen Bereich zukünftig per Schranke zu regeln. Diese lässt Fußgängern und Radfahrern ausreichend Platz, um die Straße auch weiterhin problemlos befahren zu können. (pm)