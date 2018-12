vor 36 Min.

Eine singt seit einem halben Jahrhundert

Der Gesangverein Frohsinn hat adventliche Stunden verbracht. Eine Ehrung war dabei außergewöhnlich.

Seine Weihnachtsfeier mit Gesang und weihnachtlicher Musik hat der Gesangverein Frohsinn im Laudoniaheim Lauingen veranstaltet. Nach einer musikalischen Einstimmung durch die Stubenmusik Graf aus Donauwörth sang der Chor bedächtig einen alpenländischen Andachtsjodler sowie „Weihnacht naht“ und das „Jubilate“.

Nach der Begrüßung von Vorsitzender Christl Hauf brachten Anneliese Fürniß und Hans Hauf mit ihrem Sketch „Berta und Schorsch“ mit dem „Bratwurst-Essen am Heiligen Abend“ die Gäste zum Schmunzeln. Über die Aktivitäten im Jahr 2018 gab Fürniß einen Rückblick in Bildern. Stadtpfarrer Raffaele De Blasi richtete besinnliche Worte an den Verein und betonte, dass die Sänger gerne einmal eine Messe gestalten können sowie stets zur Verstärkung beim Gesang während der Messen willkommen seien. Dritter Bürgermeister Albert Kaiser betonte, dass der Gesangverein Frohsinn mit seinen 138 Jahren eine große Bereicherung darstelle. Nach dem „Jodler Nr. 1“ und einer „Staden Weis“ von der Stubenmusik Graf spielten bewährte Akteure des Vereins den Sketch „Herr Otto und die Witwen“, und die Sängerin Uschi Fürniß las ein Kurz-Gedicht vom Knecht Ruprecht. Nach Weihnachtsliedern vom Chor erfolgten die Ehrungen für langjährige Mitglieder. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Gislinde Mayer und Josef Tausend. 40 Jahre dabei sind Klara Hiesinger und Leonhard Griener. Marlies Baier ist bereits seit 60 Jahren im Verein. Eine besondere Ehrung erhielt Uschi Fürniß vom Vorsitzenden des Kreischorverbandes Dillingen, Günther Durner. Fürniß ist seit 50 Jahr Mitglied und aktive Sängerin. Sie erhielt eine Urkunde und eine Nadel des CBS und ein Blumengebinde für die langjährige Treue zum Verein. Durner betonte, dass so eine lange Zeit einen besonderen Idealismus zum Singen erfordere. Er bedankte sich auch beim Chor für die stete Mitwirkung bei den Kreischorkonzerten.

Vorsitzende Christl Hauf erwähnte, dass es auch sehr lobenswert sei, dass die Sänger fast immer vollzählig an den wöchentlichen Chorproben teilnehmen. Sicher liege das an der motivierenden Art des Dirigenten Winfried Häußler. Bei den 50 Proben und Auftritten 2018 waren am meisten vertreten: Bei den Frauen Elise Staudacher mit 49 Mal, bei den Männern Willi Fürniß und Günter Hoffmann, ebenfalls 49 Mal. Auch sie erhielten ein Geschenk für ihre Zuverlässigkeit. Hauf erinnerte an den Festakt im Mai aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des gemischten Chores sowie an das Herbstkonzert im Oktober, bei dem auch der Männerchor aus Bissingen mitwirkte. Dazu waren weit mehr als 300 Zuhörer in die Stadthalle gekommen. Diese erfolgreichen Veranstaltungen waren nur dank des Einsatzes der Vorstandschaft, des Chorleiters und aller Sänger möglich. Dank wurde auch dem Stellvertreter Georg Priller ausgesprochen, der die Vorsitzende bei der Vereinsarbeit tatkräftig unterstützte. Beide Vorsitzenden erhielten ein Geschenk und großes Lob. Spontan aus den Reihen der Sänger dankte Ewald Huber der ganzen Vorstandschaft und auch denen, die im Hintergrund vieles leisten. (pm)

