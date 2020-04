Einen Teil zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen

Plus Die Firma Gartner Extrusion aus Gundelfingen liefert Profile für Beatmungsgeräte – und arbeitet dafür sechs Tage die Woche

Ob für die Fassaden der höchsten Gebäude der Welt, für Produktionsanlagen, in Operationssälen oder für Glasdächer in Autos: Die Aluminiumprofile der Gartner Extrusion GmbH aus Gundelfingen kommen überall dort zum Einsatz, wo Präzisionsprofile mit engsten Toleranzen gefragt sind.

Das Unternehmen produziert unter Volllast

350 Mitarbeiter zeigen sich am Standort für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In der aktuellen Corona-Krise produziert die Gartner Extrusion GmbH nach wie vor unter Volllast, sogar an sechs Tagen die Woche. Das Unternehmen hat aktuell einen großen Auftrag aus der Medizintechnik erhalten und liefert Profile, die ihren Einsatz in einem Beatmungsgerät der Firma Dräger aus Lübeck finden. Dräger hat Mitte März eine Großbestellung der Bundesregierung über 10000 Beatmungsgeräte erhalten.

Gartner Extrusion liefert an den gleichen Kunden auch Aluminiumprodukte, welche in Operationssälen und Krankenzimmern zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden in Gundelfingen komplette Lungenanalysekabinen für einen weiteren Medizinkunden hergestellt, die weltweit ihre Anwendung in Pneumologie-Praxen finden. Auch die Profile, welche Gartner Extrusion für Kunden aus der Linear- und Pneumatikindustrie herstellt, werden deutlich vermehrt für systemrelevante Anwendungen in der Medizintechnik, der Pharmaindustrie oder der Nahrungsmittelindustrie bestellt.

Eine große Herausforderung, die Produktion gesichert aufrechtzuerhalten

Es ist in der jetzigen Situation laut Geschäftsführer Alexander Merenda eine große Herausforderung, eine gesicherte Produktion aufrechtzuerhalten und die geforderten Mengen in kürzester Zeit zu produzieren.

Aus diesem Grund hat Gartner Extrusion alle Maßnahmen getroffen, um die Mitarbeiter entsprechend zu schützen und um selbst bei einem positiven Covid-19-Fall weiterproduzieren zu können. Man sei in Gundelfingen stolz, auch seinen kleinen Teil zur Bewältigung dieser Krise beitragen zu können. (pm)

