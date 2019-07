vor 57 Min.

Einer, der auch Cembali und Spinette baut

Olimpio Medori spielt beim Dillinger Orgelsommer

Olimpio Medori aus Florenz debütiert bei der dritten Matinée des internationalen Dillinger Orgelsommers am kommenden Samstag, 6. Juli, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter.

Medori absolvierte sein Studium am Musikkonservatorium von Perugia. Seine Dissertation hat den Titel „Dieterich Buxtehudes Orgelproduktion im Vergleich zur italienischen Klaviertradition“. Ein Stipendium des Instituts „Fernando el Católico“ von Zaragoza folgte. Seine Tätigkeit als Konzertspieler führte ihn dazu, als Solist in den wichtigsten Ländern Europas, Russlands und Südamerikas aufzutreten.

Er hat zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und Tonaufnahmen gemacht. Medori arbeitet auch mit der Zeitschrift Arte Organistica e Organaria und dem Orchestra da Camera Fiorentina zusammen. Er ist ein Experte und Gelehrter auf dem Gebiet der Tasteninstrumente.

Olimpio Medori baut Clavichords, Cembali und Spinette, die von den verschiedenen Schulen inspiriert werden. In der Stadt Prato ist er Mitglied der Diözesankommission für Orgeln und Direktor des Chores „Domenico Zipoli“, und in Florenz ist er Organist in der Kirche San Filippo Neri.

Sein ausgefallenes Programm „Von Liszt zu Langlais“ präsentiert Orgelwerke von Franz Liszt, Louis Vierne und Jean Langlais sowie selten gespielte italienische Meister wie Padre Davide da Bergamo, Marco Enrico Bossi, Pietro Yon, Fernando Provesi und Vincenzo Petrali. (pm)

ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen, teilt der Veranstalter mit.

