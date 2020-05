vor 25 Min.

Einer war zu schnell, einer hatte keinen Führerschein

Der Unfall in Wertingen geht aber noch glimpflich aus. Die Feuerwehr war auch im Einsatz.

Im Rahmen einer Unfallaufnahme am Freitagabend in Wertingen in der Zusmarshauser Straße ist ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw und Hänger zur Unfallstelle gekommen, um dort ein Fahrzeug abzuschleppen.

Die Anhängelast war zu hoch

Es wurde festgestellt, dass der Pkw-Lenker nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und der Hänger wegen der hohen Anhängelast nicht am Pkw hätte angehängt werden dürfen. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden, so die Polizei.

Es lief jede Menge Öl aus

Der oben angeführte Verkehrsunfall ereignete sich um 19.30 Uhr. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Zusmarshauser Straße. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun.

Feuerwehr und Bauhof mussten ausrücken

Am Pkw entstand ein Achsbruch und Öl lief aus. Die Feuerwehr und der Bauhof Wertingen waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle eingesetzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. (pol)

