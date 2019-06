vor 34 Min.

Eingebrochen und eine Spielekonsole geklaut

In Gundelfingen wurde eine Spielekonsole gestohlen.

In Gundelfingen wurden eine Konsole sowie diverse Spiele gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Auch in eine Gartenlaube wurde eingebrochen.

Aus einer Wohnung ist in Gundelfingen am Montag eine Spielekonsole der Marke Sony entwendet worden, außerdem fehlten zwei Kontroller und diverse Spiele. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf rund 500 Euro geschätzt. An der Tür entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Auch in eine Gartenlaube wurde eingebrochen

Bereits zwischen Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 19.45 Uhr, wurde die Umzäunung eines Schrebergartens im Krautgartenweg in Höchstädt aufgezwickt und anschließend ein Fenster zur Gartenlaube aufgehebelt.

Aus der Hütte wurden unter anderem eine Wasserpumpe, ein Laubbläser und ein Dampfstrahler entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit 380 Euro beziffert, am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Sachschaden