vor 54 Min.

Einjähriger Bub wird von Wagen überrollt und stirbt

Drama am Gundelfinger Kinderheim: Frau übersieht das Kind

Ein Drama hat sich am Samstagmorgen am Gundelfinger Kinderheim abgespielt. Eine 78-jährige Frau war in ihr Auto gestiegen und damit vom Parkplatz der Einrichtung gefahren. Dabei übersah sie vermutlich den einjährigen Bub vor ihrem Auto: Der Wagen überrollte das Kind mit dem linken Vorderreifen. Der Junge wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht. Dort kämpften die Ärzte um sein Überleben.

Doch am Sonntagnachmittag teilte die Polizei mit, dass der kleine Bub um 12.59 Uhr seinen schweren Verletzungen erlag.

Eine Entscheidung über eine eventuell vorzunehmende Obduktion werde die Staatsanwaltschaft Augsburg am Montag fällen. Zur eindeutigen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagabend in Lauingen: Eine 35-jährige Autofahrerin bog um 19.35 Uhr von der Riedhauser Straße nach links in die Haydnstraße ab und übersah hierbei einen von hinten kommenden Pkw-Lenker. Die Polizei vermutet, dass er den Abbiegevorgang wohl falsch eingeschätzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Da der Unfallhergang nicht eindeutig nachvollzogen werden kann, werden diesbezüglich Zeugen gesucht. Laut einem Unfallbeteiligten könnte ein bislang unbekannter, entgegenkommender Rollerfahrer den Sachverhalt schildern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (pol)

Themen Folgen