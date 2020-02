11:00 Uhr

Einkaufszentrum Lauingen: Alles, was Sie wissen müssen

So soll das Einkaufszentrum im Lauinger Osten einmal aussehen – zumindest, wenn der Bürgerentscheid dementsprechend ausfällt. Investor Hahn-Gruppe hat jetzt das komplette Konzept veröffentlicht.

Am Sonntag, 1. März 2020, wird in Lauingen gewählt. Die Bürger entscheiden über das geplante Einkaufszentrum. Der Gegenwind ist heftig. Was wollen die Lauinger?

Von Jonathan Mayer

Der Kampf um die Stimmen geht in die finale Runde: Am Sonntag, 1. März 2020, entscheiden die Lauinger Bürger über den Bau des Einkaufszentrums im Osten der Stadt. Beide Seiten, die Investoren der Hahn-Gruppe aus Bergisch-Gladbach und die Initiatoren des Bürgerbegehrens, haben in den vergangenen Wochen kräftig Werbung für ihre Sache gemacht.

Das Projekt ist derzeit wohl eines der meist diskutierten Themen in der Stadt. Im Zuge dessen haben die Investoren nun die letzten Details zum Vorhaben bekannt gegeben. Lange war unklar, welches Geschäft neben Lidl, Edeka und Dm in das Einkaufszentrum ziehen soll.

Einkaufszentrum oder Belebung der Lauinger Innenstadt?

Klicken Sie durch unsere Artikel und informieren Sie sich vollständig. Wie würden Sie entscheiden? Soll ein Einkaufszentrum im Lauinger Osten entstehen oder soll lieber mehr Augenmerk auf die Innenstadt gelegt werden?

