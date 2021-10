Einsatz

Wie ist es wirklich in Afghanistan?

Die Menschenrechtslage in Afghanistan verschlechtert sich erneut seit dem Abzug der US- und NATO-Truppen. Journalistin Ronja von Wurmb-Seibel berichtet beim Rundgespräch in Dillingen von Hungersnöten, kaum vorhandenen Frauenrechten und Verfolgung politischer Gegnerinnen und Gegner.

Plus Ein Dillinger Oberstleutnant und eine Journalistin berichten im Dillinger Stadtsaal von ihren Erfahrungen im Kriegsgebiet. Dabei äußern sie deutliche Kritik.

Von Laura Mielke

Die Unterstützergruppe Asyl/Migration aus Dillingen lädt regelmäßig zum Gespräch mit wechselnden Themen ein. Am vergangenen Montag, dem 43. Rundgespräch, soll es um die Situation in Afghanistan gehen. Wie ist es wirklich? Wer ist in welchen Form betroffen? Wie kann man helfen? Und ein bisschen auch: Wer ist schuld?

