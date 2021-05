Einsatz für Familien

Popp engagiert sich für Günzburg

Die Pandemie fordert in hohem Maße vor allem berufstätige Mütter. Dieser Situation wollen die Bezirksräte Albert Riedelsheimer, Donauwörth, und der Wertinger Johann Popp, beide Mitglieder im Verwaltungsrat der Bezirkskliniken, entgegenwirken. In einem Antrag an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, forderten sie bedarfsgerechte Strukturen für die Kinderbetreuung am Standort in Günzburg. Dort soll das Gebäude des Vereins zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erworben und das Betreuungskonzeptes weiterentwickelt werden. Außerdem soll der Vorstand prüfen, welche rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen sind, um den Betrieb als offenen Betriebskindergarten fortzuführen. Die beiden Bezirksräte bitten zudem darum, den Bedarf an Betreuungskonzepten auch in Kooperation mit den somatischen Kliniken in Augsburg, Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten und Memmingen und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle zu prüfen. (pm)