Einsatz für die Gastronomie

Landtagsabgeordneter Georg Winter hat sich mit der Bitte an die Staatsregierung gewandt, einen Modus zu finden, wie die Gastronomie im Innenbereich wieder öffnen darf. Im Stimmkreis hatten sich laut Pressemitteilung zahlreiche Betriebe mit dem Anliegen an ihn gewandt, dass Bayern aufgrund der stark gesunkenen Inzidenzwerte den Gaststättenbetrieb unter Beachtung des Hygienekonzepts wieder zulässt. Winter hatte bereits am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von der dort geltenden Regelung Gebrauch zu machen. Unter Beachtung des Hygienekonzeptes Maske tragen, Abstand halten und Nachweis eines aktuellen negativen Tests, konnte dort die Gastronomie im Innenbereich besucht werden. Seine Bitte war deshalb, diesen Modus aufzugreifen. (pm)