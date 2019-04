25.04.2019

Einschreibung am Lauinger Gymnasium

Tipp: Die Wartezeit lässt sich verkürzen

Die Einschreibung zur Aufnahme in die fünften Klassen des Schuljahres 2019/2020 findet am Albertus-Gymnasium Lauingen von Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag, 10. Mai, von 8 bis 12 Uhr im Sekretariat der Schule statt. In besonderen Fällen ist die Anmeldung nach Rücksprache auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten möglich. Das Lauinger Gymnasium bietet einen wirtschaftswissenschaftlichen, einen musischen und einen sprachlichen Zweig an.

Für Grundschüler ist das Übertrittszeugnis mitzubringen. Für Mittel- und Realschüler erfolgt eine Voranmeldung mit dem Halbjahreszeugnis. Außerdem sind eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch und gegebenenfalls ein Sorgerechtsbeschluss vorzulegen. Die Anmeldung ist unabhängig davon, ob ein Probeunterricht erforderlich ist oder nicht. Zugleich findet auch die Voranmeldung für die Offene Ganztagsschule statt.

Um die Wartezeiten bei der Einschreibung zu verkürzen, empfiehlt das Albertus-Gymnasium, ab Donnerstag, 2. Mai, die Online-Anmeldung über die Homepage des Albertus-Gymnasiums vorzunehmen. Die ausgedruckten Formblätter und die Originaldokumente sind zur Anmeldung mitzubringen. (pm)

Themen Folgen