Elefanten, Giraffen und das Flusspferd Jedi kommen

Der Circus Voyage verspricht eine spektakuläre Show in Dillingen. Die Tierrechtsorganisation Peta fordert die Stadt indes auf, das Gastspiel zu verbieten.

Von Berthold Veh

Zirkusluft können Gäste von Donnerstag bis Sonntag auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen spüren. Vom 21. bis zum 24. Juni macht der Circus Voyage auf seiner Tournee in der Kreisstadt halt. „Wir haben eine spektakuläre Show zu bieten“, verspricht Tourneeleiter Sascha Grodotzki. Der Zirkus habe eine Wassermanege. Artisten zeigen dabei über dem Wasser und im Becken ihre Künste. „Das ist ein Spektakel, wie es in Europa nur bei uns zu sehen ist“, sagt Grodotzki.

Im Tross dabei sind auch afrikanische Elefanten, Giraffen und ein Flusspferd. Sie werden allerdings keine besonderen Kunststücke vorführen. Besucher können die Tiere in der Manege betrachten, und sie dürfen die Giraffen Shakira und Sabu auch mit Brot füttern. Grodotzki sagt: „Wer sich keine Reise nach Afrika leisten kann, hat bei uns die Chance, diese liebenswerten Wesen live in ihrer Schönheit zu erleben.“ Dazu zähle natürlich auch das Flusspferd Jedi. Speziell für das jüngere Publikum habe der Circus Voyage eine „atemberaubende Motorrad-Stuntshow“ im Programm, teilt der Tourneeleiter mit. In der sogenannten Todeskugel mit einem Durchmesser von gerade einmal fünf Metern werden drei Motorradfahrer gleichzeitig mit mehr als 60 Stundenkilometern unterwegs sein. Nico und sein Team werden dabei nach Angaben des Sprechers waghalsige Über-Kopf-Fahren zeigen.

Die Tierrechtsorganisation Peta teilt Grodotzkis Begeisterung allerdings nicht. Sie erhebt wegen der aus ihrer Sicht mangelhaften Haltungsbedingungen der Tiere schwere Vorwürfe gegen den Zirkusbetrieb, der seinen Stammsitz in Hagen (Nordrhein Westfalen) und sein Quartier in Pohritzsch bei Leipzig hat. Bei einem Gastspiel in Berlin im Mai 2017 habe die Veterinärbehörde zahlreiche Tierschutzmissstände dokumentiert. Bei einer Nachkontrolle habe ein Hund des Zirkus einen Berliner Amtsveterinär und einen Polizisten gebissen. Circus Voyage setzte Tiere wie Elefanten, Giraffen und ein Flusspferd erheblichen Strapazen aus. „Angesichts der gravierenden Tierschutzproblematik“ appelliert Peta in einer Pressemitteilung an den Stadtrat von Dillingen, endlich ein kommunales Wildtierverbot zu beschließen. Das hat die Dillinger Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung zurückgewiesen, weil ein solches Verbot rechtswidrig sei. Sie verweist dabei auf das Rundschreiben des Deutschen Städtetags zum Thema „Kommunales Wildtierverbot in Zirkusbetrieben“ vom 29. Juni 2017.

Darin heißt es unter anderem: „Durch das Vergabeverhalten können keine Veranstaltungen verboten werden, die rechtlich erlaubt sind.“ Eine Kommune könne „einem reisenden Zirkusunternehmen, das über eine tierschutzrechtliche Erlaubnis zum Mitführen von Wildtieren verfügt, die Überlassung kommunaler Flächen weder allgemein noch im Rahmen von Regelungen über die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen aus tierschutzrechtlichen Gründen versagen“.

Tourneeleiter Grodotzki weist die Aussagen der Tierschutzorganisation zurück. „Das ist immer derselbe Text, den Peta verschickt.“ Der aggressive Vierbeiner in Berlin sei „definitiv kein Hund von uns“ gewesen. Und wenn der Circus Voyage behördliche Anweisungen ignorieren würde, dürfe er gar nicht auftreten. „Wir werden bei allen unseren Gastspielen von den Veterinärämtern kontrolliert“, betont Grodotzki. Der Circus Voyage achte auf das Wohl der Tiere.

Premiere auf dem Festplatz Donaupark ist am Donnerstag um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Freitag um 16 und 19.30 Uhr, am Samstag um 14 und 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Karten gibt es an der Kasse vor Vorstellungsbeginn sowie täglich von 11 bis 12 Uhr sowie bei unserem Servicepartner Otto Bezikofer in Dillingen.

