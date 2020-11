vor 23 Min.

Elisabethenstiftung beklagt weiterer Corona-Todesfall

Eine 80-jährige Bewohnerin verstirbt im Isolierbereich der Lauinger Einrichtung. Symptome hatte sie kaum gezeigt.

Den Tod einer fast 80-jährigen Bewohnerin der Lauinger Elisabethenstiftung vermeldete das Landratsamt Dillingen zu Beginn dieser Woche. Die Bewohnerin der Elisabethenstiftung war in der Einrichtung an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Nach Angaben des Landratsamtes war die Dame bereits am 7. November positiv auf das Virus getestet worden. Anschließend befand sie sich im Isolierbereich der Pflegeeinrichtung und hatte kaum Symptome gezeigt. Am Sonntagabend verstarb die 80-jährige Bewohnerin.

Die Elisabethenstiftung verzeichnet bereits den dritten Todesfall

Es ist bereits der dritte Todesfall in der Elisabethenstiftung in Zusammenhang mit dem Virus. Ein 80-jähriger Bewohner der Einrichtung war am vergangenen Freitag auf der Covid-Station des Krankenhauses in Wertingen an einer Lungenentzündung gestorben. Nachdem er verdächtige Symptome gezeigt hatte, war der Bewohner bereits am 6. November stationär eingewiesen und daraufhin positiv getestet worden. Zuvor war am vergangenen Mittwoch eine 90-jährige Bewohnerin im Isolierbereich der Einrichtung verstorben. Sie hatte nach dem positiven Test keine wesentlichen Krankheitszeichen gezeigt.

Erkrankte Mitarbeiter sind schon wieder genesen

Das Infektionsgeschehen hatte sich in den vergangenen Tagen immer stärker in der Einrichtung ausgebreitet. Bewohner und Mitarbeiter wurden daraufhin mittels Schnelltests auf das Virus getestet. Einige der bereits positiv getesteten Mitarbeiter sind inzwischen wieder genesen und können ihren Aufgaben in der Elisabethenstiftung Lauingen auch wieder nachgehen. (dz mit pm)

