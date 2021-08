Pferd verletzt: Unbekannter verwüstet Pferdestall in Ellerbach

Ein bislang unbekannter Täter bricht in einen Pferdestall in Ellerbach ein. Danach ist ein Pferd verletzt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11 Uhr wurde zum wiederholten Male in einen Pferdestall an der Wiedenfeldstraße im Ortsteil Ellerbach widerrechtlich eingedrungen. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht von Donnerstag.

Polizei Dillingen: Pferd gelangte in den Stallgang in Ellerbach

Hierbei wurde der Stall verwüstet und Futtersäcke, sowie Gerätschaften und ein Grill beschädigt. Da auch Boxentüren geöffnet wurden, gelangte eines der Pferde in den Stallgang und verletzte sich durch den umgeworfenen Grill am Bein. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)