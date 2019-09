Ende der Freibadsaison: Noch einmal kurz planschen?

Plus Nur noch wenige Tage haben die Freibäder im Landkreis geöffnet. Auch in diesem Jahr kamen viele Gäste. Wie die Bilanz im Landkreis Dillingen aussieht.

Zaghaft spitzelt die Sonne am Donnerstagmorgen durch die dichte Wolkendecke. Die Stammgäste des Dillinger Eichwaldbads schrecken die inzwischen kühleren Temperaturen allerdings nicht ab. DSDL-Chef Wolfgang Behringer sagt: „Viele werden traurig sein, wenn wir nach unserem letzten Badetag am Sonntag schließen.“

Wie viele Gäste 2019 im Eichwaldbad badeten

Knapp 80000 Gäste besuchten heuer das Bad. „Das ist eine ähnliche Zahl wie im Vorjahr. Die gute Bilanz habe man vor allem der ersten Hälfte des Jahres zu verdanken. Noch vor knapp fünf Wochen hatte das Bad nämlich rund 10000 Besucher mehr als im Vorjahr.

Dass sich die Zahlen im zweiten Halbjahr relativiert haben, hält der DSDL-Chef für nicht ungewöhnlich. „Gegen Ende der Sommerferien wird es immer etwas ruhiger, das ist ganz normal“, informiert er. Der erfolgreichste Bade-Tag sei dieses Jahr am 30. Juni gewesen. Etwas mehr als 3000 Badegäste hätten an diesem Sonntag im Wasser geplanscht. „An den Jahrhundertsommer im Jahr 2003 mit 112000 Gästen kommen wird damit aber nicht ran“, erklärt er.

Ob es einen Trend für Schwimmbäder gibt

Trotz Klimawandel und immer mehr heißen Tagen, könne man keinen Trend festmachen. „Die Besucherzahlen sind ganz unterschiedlich – vor fünf Jahren hatten wir beispielsweise nur 60000 Badegäste“, sagt Behringer. Leider habe es heuer auch einen schweren Badeunfall im Eichwaldbad gegeben. Ein kleines Kind sei beim Rutschen unter Wasser geraten. Der DSDL-Chef erinnert sich: „Es konnte nicht schwimmen und musste wiederbelebt werden.“ Glücklicherweise sei alles gut ausgegangen und das Kind habe keine Schäden davon getragen.

Dass das Freibad spätestens Anfang September schließen müsse, habe gleich zwei Gründe. Nicht nur die Betriebskosten würden bei kalten Nächten deutlich ansteigen, mit der Eröffnung des Hallenbads am Dienstag, 24. September werde der Personaleinsatz zum Problem.

Besucher des Lauterbacher Freibads freuen sich über den Spielplatz

Auch Bademeister Ernst Petri hat am Montag seinen vorerst letzten Einsatz im Lauterbacher Freibad. Er sagt: „Bei uns war es wie vor zwei Jahren – wir hatten rund 19100 Badegäste.“ An das vergangene Jahr mit 24000 Besuchern, würde das zwar nicht heranreichen, trotzdem sei die Badesaison erfolgreich gewesen. „Noch nie hatten wir so früh die 10000 Besuchermarke geknackt wie in diesem Sommer“, informiert der Bademeister. Große Vorkommnisse habe es heuer im Bad nicht gegeben. Für viele Gäste sei der neue Spielplatz ein Grund für den Besuch gewesen, erklärt Petri.

Öffnungszeiten Das Eichwaldbad ist noch bis einschließlich Sonntag, 8. September geöffnet. Das Hallenbad öffnet am Dienstag, 24. September. Das Freibad in Lauterbach ist noch bis Montag, 9. September offen.

