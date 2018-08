00:36 Uhr

Endlich einmal in einer Familie leben

Hund Pino sucht ein Zuhause

Der Mischlingsrüde Pino ist schon seit über einem Jahr im Tierheim Höchstädt untergebracht. Obwohl er so ein lebensbejahender Vierbeiner ist, ein wahrer Sonnenschein und freundlich auf die Besucher reagiert, hat er nach Angaben der Tierheim-Mitarbeiter bisher noch nicht das Glück gehabt, in einem neuen Zuhause unterzukommen. Dabei habe Pino so viel zu bieten. Er ist nicht nur ein besonders hübscher Hund und funkelt mit seinem kupferfarbenen Fell regelrecht in der Sonne. Pino hat auch einen außergewöhnlich wachen Blick, der zeigt, welch schlaues Hundehirn in ihm schlummert.

Der zehnjährige Hund liebt Menschen, er schmust und kuschelt gern, aber er ist auch unendlich an seiner Umwelt interessiert und lässt sich leicht ablenken. Trotz Hundeschule hat Pino nie richtig gelernt, an der Leine zu laufen. Pino braucht Auslauf, Joggen findet er klasse und sicherlich kann er schnell lernen, am Fahrrad zu begleiten. Aber zu allererst braucht er viel Aufmerksamkeit, um eine echte Bindung zu seiner neuen Familie herstellen zu können. Wer sich für Pino interessiert, kann ihn zu den Öffnungszeiten des Tierheims besuchen und sich von den Mitarbeitern über seine Vorzüge als großartiger Familienhund informieren. (pm, HOW)

erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims am besten von Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr unter 09074/3146. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr.

