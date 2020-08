15:45 Uhr

Endlich wieder Publikum: Donauklang spielt in Höchstädt und Blindheim

Der Musikverein Donauklang Höchstädt-Blindheim begeistert rund 400 Menschen unter freiem Himmel. Die Zuschauer machten es sich mit Decken und Klappstühlen bequem.

Coronabedingt musste der Musikverein Donauklang Höchstädt-Blindheim in den vergangenen Monaten auf sämtliche Konzerte und Veranstaltungen verzichten. Umso größer war die Freude unter den Musikern, nun endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen und zahlreiche Gäste im Stadtpark in Höchstädt und anschließend im Nebelbachpark Blindheim willkommen zu heißen.

Knapp 400 Besucher machten es sich bei den beiden Picknick-Konzerten mit Decken und Klappstühlen im Schatten bequem und genossen bei lauen Temperaturen die abwechslungsreichen und überzeugend interpretierten Darbietungen der Kapelle, die sowohl Blasmusikklassiker als auch Hits der modernen Unterhaltungsmusik umfassten.

Die Freude auf beiden Seiten war groß

Musikalisch wurden die Zuhörer zunächst mit dem „Bayerischen Defiliermarsch“ begrüßt, ehe Vorsitzender Norbert Lutmayr in einer kurzen Rede die Gäste willkommen hieß und seine große Freude, endlich wieder von einem „tollen Publikum beklatscht zu werden“, zum Ausdruck brachte.

Anschließend stellte das Orchester in anspruchsvollen Konzertmärschen und Polkas wie „Abel Tasman“ und „Zeitlos“ sein technisches Können unter Beweis und überzeugte durch saubere Intonation und präzises Zusammenspiel.

Zu einer musikalischen Reise wurde das Publikum schließlich von Tizian Foag, dem Dirigenten der Kapelle, eingeladen: Mit „Italo Pop Classics“ und dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ standen Italien und Österreich als mentale Reiseziele auf dem Programm. So konnten die Gäste in Zeiten, in denen das Reisen schwierig ist, zumindest gedanklich für einige Minuten ihren Alltag verlassen und bei bekannten Melodien wie „Azzuro“ oder „Gloria“ von italienischen Urlaubserlebnissen träumen, steht es in der Pressemitteilung des Vereins.

Das Thema „Träumen“ zog sich weiter durch das Programm: Auch mit dem Walzer „Träumerei“ wurden die Gäste zum Mitschunkeln, Träumen und Schwelgen eingeladen. Das Wasserrauschen der nahe gelegenen Bäche und die heimelige Atmosphäre der wunderschön angelegten Parks trugen ihr Übriges dazu bei.

"Gänsehaut-Feeling" und Zugabe-Rufe

„Gänsehaut-Feeling“ zauberten Jürgen Wurm (Flügelhorn) und Alexander Schmitt (Tenorhorn) beim solistischen Intro der beliebten Polka „Von Freund zu Freund“, mit dem sich die Kapelle von ihren Gästen verabschiedete. Belohnt wurde das Orchester mit lang anhaltendem Applaus und Zugabe-Rufen, denen die Musiker mit „Böhmischer Traum“ und „Auf der Vogelwiese“ gerne nachkamen. Auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth freute sich über das gelungene Konzert und resümierte, dass dieses großartige Event unbedingt wiederholt werden sollte. (pm)

