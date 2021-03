02.03.2021

Endlich wieder zur Frisörin nach Lauingen

Nicole Blender aus Dillingen freut sich über ihren ersten Friseurbesuch nach dem Lockdown. Sie ist treue Kundin des Salons Uhl in Lauingen.

Da ist aber jemand glücklich über die neue Frisur, dabei sah die vorher auch nicht schlecht aus. Zeigt unser Vorher-Nachher-Bild von Nicole Blender aus Dillingen.

Seit Montag haben nach vielen Wochen neben Gartencenter und Blumenläden auch wieder die Frisöre geöffnet. Eine, die sich darüber besonders gefreut hat, ist Nicole Blender aus Dillingen. Sie hat sich im Frisörstudio Uschi Uhl in Lauingen von der Frisörin ihres Vertrauens, Eva Gödickemayer, die Haare schneiden lassen.

Das ist das Ergebnis:

Machen auch Sie mit bei unserer Aktion: Schicken Sie uns ein Foto vor Ihrem Friseurbesuch und danach. Oder bitten Sie die Friseurin, vor und nach dem Haarschnitt ein Bild von Ihnen zu machen.

Vielleicht verliert einer unserer Leser ja mehr als zehn Zentimeter. Vielleicht haben Sie während des Lockdowns auch entdeckt, dass Ihnen längere Haare richtig gut stehen? Vielleicht hat ein Mann inzwischen flechten gelernt…? Wir freuen uns schon auf ganz viele Vorher-Nachher-Bilder. Damit verschönern wir dann unsere Zeitung, huldigen der Arbeit unserer Friseure und hoffen ganz fest, dass so ein Lockdown nicht so schnell wiederkommt und wir ganz lange nicht mehr mit so langen, zerzausten Köpfen herumrennen müssen.

Bitte denken Sie beim Schicken daran, Ihre Adresse und Telefonnummer mit anzugeben, und schicken Sie uns Originalbilder. Denn was zuerst per Whatsapp verschickt wurde, ist für den Druck zu klein. (corh)

Schicken Sie uns die Bilder an: redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de

