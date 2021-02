vor 34 Min.

Endspurt im Fasching: Schlofi-Aktion

Am Rußigen Freitag gibt’s in Höchstädt besondere Krapfen

Eine besondere und außergewöhnliche Faschingssaison geht in den kommenden Tagen zu Ende. Bevor sich die Schlossfinken wieder in den Sommerschlaf begeben, haben sie noch ein bisschen Fasching zum Anschauen und für zuhause vorbereitet. In Zusammenarbeit mit der Bäckerei Salzmann (Filiale Höchstädt) erhalten alle am Rußigen Freitag zu jedem Einkauf zwei Krapfen von den Schlossfinken als süßen Faschingsgruß geschenkt.

In den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt und auf dem Weg zum Mühlenkreisel findet man in diesen Tagen selbst gebastelte Clowns, Maschkerle und gemalte Bilder zum Thema Fasching. Die Schlossfinken haben über ihre Social-Media-Kanäle zu dieser Aktion aufgerufen, an der sich viele Kinder beteiligten. Die Kunstwerke können noch bis Aschermittwoch bestaunt werden. Einen kleinen geschichtlichen Rückblick findet man in den Schaufenstern des historischen Vereins (ehemals das Malerfachgeschäft Nerlinger) in der Dillinger Straße mit einer Auswahl an Kostümen, Bildern, Zeptern und der Chronik. (pm)

