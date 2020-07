00:31 Uhr

Endspurt vor dem neuen Ausbildungsjahr

Nach wie vor sind viele Stellen unbesetzt. Ein virtuelles Speeddating soll Bewegung in den Markt bringen

Nach wie vor sind im Landkreis Dillingen viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Wolfgang Haschner, Bildungsexperte bei der IHK Schwaben, appelliert an die Schulabsolventen, ihre Chance zu ergreifen: „Die Wirtschaft setzt weiter auf gut ausgebildete Fachkräfte. Eine Ausbildung bietet beste Perspektiven.“ Haschner ist laut Pressemitteilung zuversichtlich, dass bis zum offiziellen Start des Ausbildungsjahres Anfang September noch viele Ausbildungsverträge geschlossen werden. Die neue Ausbildungsprämie für Unternehmen dürfte zum Endspurt ihren Effekt entfalten. Und auch Aktionen wie das virtuelle Speeddating, das die IHK Schwaben bis 22. Juli anbietet, werde Bewerber und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen.

Eine Umfrage der IHK im Juni hat gezeigt: Viele Unternehmen in Bayerisch-Schwaben planen – trotz coronabedingter Schwierigkeiten –, auch in diesem Jahr neue Auszubildende einzustellen. Im vergangenen Jahr waren im Landkreis Dillingen 336 Ausbildungsverträge in IHK-Berufen neu abgeschlossen worden, mehr als 200 Unternehmen bilden derzeit aus. Dabei waren im vergangenen Jahr sogar viele Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben, da es an Bewerbern mangelte. „In diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Krise schwierig werden, die Ausbildungszahlen des Vorjahres zu erreichen. Trotzdem wird jeder Jugendliche ausreichend Stellen in seinem Wunschberuf finden, auf die er oder sie sich bewerben kann“, sagt Wolfgang Haschner, Leiter des Fachbereichs Ausbildung. Er verweist unter anderem auf die IHK-Lehrstellenbörse, wo aktuell noch immer mehr als 600 offene Stellen in Schwaben quer durch alle Branchen zu finden sind.

Exakte Prognosen zum Ausbildungsmarkt sind derzeit schwer möglich. Viele Berufsinfomessen mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Recruiting-Maßnahmen an Schulen konnten ebenfalls nicht stattfinden. Und auch Einstellungsgespräche und -tests verliefen in diesem Jahr anders als gewohnt. „Bei vielen Firmen standen wegen des Lockdowns ab Mitte März andere Themen im Fokus“, sagt Haschner. Die Folge: Der Ausbildungsmarkt kommt in diesem Jahr erst spät in Schwung. Die Ausbildungsprämie, die die Bundesregierung im Rahmen ihres Konjunkturpakets bewilligt hat, liefert jetzt zusätzliche Impulse. „Sie wird von den Betrieben stark nachgefragt. Das zeigt, wie wichtig dieses Signal der Politik ist“, sagt Haschner.

Um Ausbildungsbetriebe und Bewerber zusammenzubringen, setzt die IHK Schwaben in diesem Jahr auf ein digitales Format: Beim virtuellen Speeddating können Unternehmen und potenzielle Azubis per App derzeit Profile durchstöbern und durch ein Wischen über das Smartphone-Display Interesse bekunden – ganz so wie bei einer echten Dating-App. Kommt es zu einem „Match“, können Betrieb und Bewerber Kontakt miteinander aufnehmen und chatten. Beim großen Speeddating-Event am Mittwoch, 22. Juli, gibt es die Chance, direkt über die App per Videocall in Kontakt zu treten. Die IHK Schwaben begleitet die Aktion mit zahlreichen digitalen Beratungsangeboten und Webinaren. Informationen dazu gibt es unter www.schwaben.ihk.de/speeddating. (pm) Foto: bluedesign/Fotolia.com

