vor 34 Min.

Energie und Nachhaltigkeit

Auf der WIR wird es auch kuschelig

Die Umweltstation Mooseum ist auf der Dillinger Wirtschaftsmesse in Halle E vertreten. Dort wird über nachhaltigen Konsum informiert. Im kuscheligen Schäferkarren liest ein Märchenerzähler eigene Geschichten vor. Auch Bastelaktionen versprechen einen kurzweiligen Nachmittag für Familien.

Saubere Energie, selber produziert, darüber informiert Erdgas Schwaben mit dem Programm „Daheim Solar“. Mit einer maßgeschneiderten PV-Anlage wird man dabei laut Pressemitteilung zum eigenen Stromversorger. Am Wochenende zaubert am Erdgas-Schwaben-Stand ein Luftballonkünstler erstaunliche Figuren, und beim Gewinnspiel gibt es Preise.

Auch die Lechwerke sehen die Zukunft in der „Selbstversorgung“ mit Strom und forcieren die Stromherstellung zuhause durch passende Angebote. Sie zeigen PV-Anlagen mit Batteriespeicher sowie Wärmepumpen und außerdem Ladesäulen für zuhause. Gewinne locken zudem beim Energiequiz. In Halle E finden Interessierte zudem zahlreiche Firmen rund um die Themen Heizung, Sanitär, Infrarot, Solar und PV.

Auch den AWV beschäftigt das Thema Nachhaltigkeit. In Halle E werden Obst- und Gemüsebeutel aus reiner Baumwolle und Papiertüten für die Biotonne ausgegeben. Der AWV informiert die Besucher über die Bezuschussung vom Mehrwegwickelsystem und stellt große, wiederbefüllbare Kompostboxen vor. Besucher können an einem Preisausschreiben teilnehmen. An mehreren Schautafeln werden die kreativen und interessanten Beiträge vom Foto- und Ideenwettbewerb von Schulen aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries präsentiert. Außerdem stehen am Stand Ansprechpartner für Fragen zu den Serviceleistungen des AWV zur Verfügung. (pm) "Seite 29

in Dillingen, 4. bis 8. März 2020, Nachtweideweg /Festplatz Donaupark. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.wir2020.de

