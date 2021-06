Höchstädt/Dillingen

29.06.2021

Für die Höchstädter Hündin Maya ist England der deutsche Endgegner

Plus Die Hündin aus dem Tierheim Höchstädt kennt keine Gnade und frisst zielstrebig alles aus dem deutschen Napf. Was das für Thomas Müller, Jogi Löw und Co. bedeutet.

Von Simone Bronnhuber

Für diesen EM-Orakel-Termin hat sich Maya richtig rausgeputzt. Das Geschirr, das sie trägt, hat die Deutschlandfarben und auf der Seite ist groß eingenäht: „Made in Germany“. Tanja Heß, Mitarbeiterin im Tierheim Höchstädt, hat die Hündin damit ausgestattet. Extra. Immerhin hat Maya derzeit eine besondere Aufgabe. Sie „sagt“ die Ergebnisse der deutschen Spiele bei der Europameisterschaft voraus. Und Maya ist ein echter Orakelprofi, was sie schon bei den Spielen unserer Nationalmannschaft gegen Frankreich, Portugal und Ungarn bewiesen hat.

