19.09.2018

Entdecken und schmecken

Beim Apfel- und Kartoffelmarkt im Mooseum

Bächingen Inzwischen zählt der beliebte Apfel- und Kartoffelmarkt der Umweltstation Mooseum in Bächingen zu den festen Herbsthighlights in der Region. Am kommenden Sonntag, 23. September, von 11 bis 18 Uhr dreht sich unter dem Motto „Entdecken und schmecken“ wieder alles um die „leckere Paradiesfrucht und die tolle Knolle“. Sortenbestimmung, Beratung und ein volles Programm mit vielen Aktionen für die ganze Familie werden für die Gäste geboten.

Neben einem bunten Markt mit vielen Leckereien und Nützlichem aus der Region wird altes Handwerk gezeigt, für Kinder gibt es Bastelaktionen und Märchenerzählungen im benachbarten Bächinger Schloss.

Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr der Künstler Bernhard Schmid, der seine Kunstwerke aus alten Apfelbäumen während des Apfel- und Kartoffelmarktes im Mooseum präsentiert. Der DRW-Verlag widmete dem Apfelbaum 2013 anlässlich der Ernennung zum Baum des Jahres einen Sonderband mit Schmids Werken. Sie geben eine ganz besondere Perspektive auf diesen im Alltag oft wenig beachteten Baum.

Ab 11 Uhr werden am kommenden Sonntag regionale Köstlichkeiten wie Sontheimer Hammelbraten angeboten, sowie nachmittags Kaffee- und Kuchen. Für gute Stimmung sorgen die Brenztalmusikanten. (pm) Foto: Weizenegger

Informationen gibt es im Sekretariat der Umweltstation Mooseum von 9 bis 12 Uhr unter Tel. 07325/ 952583 oder per E-Mail unter info@mooseum.net.

