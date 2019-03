vor 33 Min.

Entdeckung bei der Unfallaufnahme

Nach einem Unfall in Höchstädt wird jetzt auch gegen eines der Unfallopfer ermittelt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 4000 Euro ist es am Mittwochmorgen um 10.35 Uhr in Höchstädt gekommen. Ein 63-jähriger Autofahrer war auf der Dillinger Straße vom Marktplatz kommend in Richtung Steinheim gefahren und wollte nach links in den Krautgartenweg abbiegen. Nachdem er dazu die Geschwindigkeit seines Wagens verringerte und eine hinter ihm fahrende 57-jährige Autofahrerin ebenfalls abgebremst hatte, erkannte ein nachfolgender 31-Jähriger die Situation zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Auto der 57-Jährigen auf. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto des 63-Jährigen geschoben.

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Das Auto des 31-Jährigen und der Wagen der 57-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten die Autos abgeschleppt werden. Wie sich herausstellte, war der 63-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Handgranate sorgt in Wittislingen für Aufregung

Gundelfingen Unbekannter fährt mit dem Lkw gegen eine Schulbank

Themen Folgen