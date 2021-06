Entlaufene Rinder lösen Großeinsatz aus

Einige Kühe wurden am Samstag noch nicht eingefangen

Gegen 12.30 Uhr erreichten die Polizei Dillingen am Samstag erste Mitteilungen, dass bei Lutzingen auf der Staatsstraße 2212 eine größere Anzahl Kühe unterwegs seien. Neun Rinder waren laut Polizei aus ihrer Weide ausgebüchst und hatten sich auf den Weg in den nördlich gelegenen Wald gemacht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr, unterstützt vom örtlichen Jagdpächter und den ansässigen Landwirten, konnte im Rahmen eines rund fünfstündigen Einsatzes einige Rinder einfangen und wohlbehalten „nach Hause“ bringen.

Noch sind nicht alle Tiere wieder eingefangen

Weiterhin wurde das Tempo auf der Staatsstraße, welche zunächst gänzlich gesperrt war, durch die Straßenmeisterei stark reduziert, da einige Rinder nach wie vor nicht aufgefunden werden konnten. „Es wird davon ausgegangen, dass die übrigen Wiederkäuer sich aktuell im angrenzenden Wald niedergelassen haben und den dortigen Schatten genießen“, heißt es im Polizeibericht. Anwohner werden gebeten die Staatsstraße 2212 weiterhin mit Vorsicht zu befahren und bei weiteren Sichtungen von Rindern die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu verständigen. (pol)