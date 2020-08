vor 48 Min.

Entlaufenes Jungrind hält Einsatzkräfte bei Fristingen auf Trab

Zwischen Fristingen und Steinheim ist ein Jungrind entlaufen. Mehr als 50 Kräfte waren im Einsatz, um das Tier zu finden - bisher ohne Erfolg.

Auf einer Wiese an der Ortsverbindungsstraße zwischen Fristingen und Steinheim ist am Samstagabend ein junges Rind gesichtet worden. Das Tier verschwand anschließend laut Polizei in einem Maisfeld und weigerte sich, sich noch einmal zu zeigen. Mehrere Streifen der Polizei Dillingen und mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Fristingen, Kicklingen und Steinheim waren vor Ort im Einsatz und durchkämmten Wiesen und Felder auf der Suche nach dem jungen Tier.

Fristingen: Entlaufenes Jungrind noch nicht gefunden

Jeder Versuch, das Kalb gemeinsam mit dem Landwirt einzufangen, blieb erfolglos. Da das Kalb zwischenzeitlich weit von der Straße weggetrieben werden konnte, wurde die Suche bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt. Die örtlichen Jagdpächter wurden informiert und halten in und auf umliegenden Wäldern und Wiesen ebenfalls Ausschau nach dem weiterhin abgängigen Tier. (pol)

