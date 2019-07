vor 39 Min.

Entscheidung in Syrgenstein: Das gemeinsame Gerätehaus kommt

Der Gemeinderat Syrgenstein hat eine Entscheidung zum gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus getroffen. Die Angelegenheit ist umstritten.

Jetzt steht es fest: Das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus in Syrgenstein kommt. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend entschieden. Auf diese Weise sollen die drei Ortswehren aus Syrgenstein, Landshausen und Staufen zusammengelegt werden.

Die Angelegenheit ist umstritten und sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Diskussionen. Widerstand regte sich von den Wehren in Landshausen und Staufen. Auch in der jetzigen Sitzung wurde deutlich, dass die Meinungen in der Bachtalgemeinde auseinandergehen. Das Abstimmungsergebnis lautete 12:4.

