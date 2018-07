03:51 Uhr

Entschleunigung mit Rolf Lussem

Die Werke von Rolf Lussem sind zurzeit in der Otto-Galerie zu sehen. In seinen Werken entsteht ein Feuerwerk an Farberscheinungen.

Von Peter von Neubeck

Es ist keine Schickimicki-Galerie, in der Rolf Lussem, 73-jähriger Konstruktivist aus Dillingen, derzeit seine Werke präsentiert. Es ist fast schon ein gemütliches Ambiente, das Dr. Sonja von Baranow in der Augustenstraße 45 im ersten Stock mitten in der Münchner Innenstadt gefühlvoll und verständnisreich leitet. Lussem zeigt Arbeiten aus früherer Zeit genauso wie neueste Formbilder. Er beweist damit auch, dass er sich stets treu geblieben ist. Und das in einem Umfeld, in dem es seiner Meinung nach fast keine reinen Konstruktivisten mehr gibt. Und leicht mokiert ergänzt er: „Ich finde es schon fast kurios, wenn ein 80-jähriger Künstler sagt, er sei noch immer auf dem Weg, seine Richtung zu finden.“

Neu sind vor allem einige Miniaturen aus Tusche, Karton und Acryl, beispielsweise sachte Striche auf Weiß wie eine Notenzeile samt Notenschlüssel. „Da ist Musik drin“, sagte denn auch Laudator Reinhard Fritz bei der Vernissage, der die Stilrichtung als „Synthese aus Verstand und Gefühl“ bezeichnete. Für Sonja von Baranow ist die Exposition „Erholung und Kontrastprogramm“ zum normalen Ausstellungsbetrieb. Und die Begründung: „Es tut gut, wenn man mal wieder eine Ordnung gezeigt bekommt.“ Das ist es, was sie meint: Keine lauten, schrillen Darstellungen, eine großformatige graue Leinwand, ein kleines blaues Dreieck, ein sonnenähnlicher Kreis, das ist Lussem. Und das wirkt. Aber erst, wenn man es auf sich ein-wirken lässt. So wie es Dr. Andreas Link einst bei einer Lussem-Ausstellung in der Dillinger Stadtgalerie betont hatte: Es handelt sich um einen Prozess der Entschleunigung. Man muss sich auf jedes Werk und seine einzelnen Elemente einzeln einlassen. Vorbeiflanieren gibt einem rein gar nichts.

Oder wie es Reinhard Fritz formuliert hat: „Auf einfarbigen, stets in abgemischten, dunklen, aber kräftigen und starken Farbtönen gehaltene Bildflächen, die meist dunkel sind und damit den Blick anziehen, ja geradezu ansaugen – Sie merken gar nicht, wie Ihre sich ihre Pupillen erweitern – auf diesen grauen oder braunen, mal im verhüllten, mal im hellen Blau gehaltenen, selten in leuchtendem Rot erscheinenden Bildflächen, versammeln sich einige wenige geometrische Elemente, wie Rechtecke, Quadrate, Dreiecke und Kreise mit dessen Variationen Halbkreis, Kreissegment, sowie einigen Linien.“ Und immer bilden die einzelnen Segmente eine sichtbare Figur.

Und noch etwas hat Fritz bemerkt: Das eigentliche Bilderlebnis durch die Interaktion der Farben. Er sagte bei der Eröffnung: „Wenn man näher herantritt, beginnt ein wildes Farbspiel, manche Farben blühen auf, andere zucken und springen, andere wiederum scheinen zu verglimmen. Der Grund für dieses Feuerwerk an Farberscheinungen sind der Simultankotrast, der die Veränderung direkt nebeneinanderliegender Farben verursacht, und der Sukzessivkontrast, der Nachbilder in der Kontrastfarbe erzeugt, wenn das Auge sich bewegt.

Sein Fazit: „Ab er auch beim ganz normalen Bilderlebnis des Betrachters ergibt sich ein Erkenntnisgewinn, den ich so beschreiben würde: Der Weg über die Entschlüsselung der spannenden und manchmal recht komplizierten Regeln und Gesetzmäßigkeiten mündet in einen geistigen Raum, der sehr viel Poesie hat und der eine große gedankliche Freiheit vermittelt. Es geht von diesem Raum etwas Stilles aus, ähnlich wie von einem Gedicht, das eine, sich der Alltagssprache entziehende, Wirkung hat.

