Eppisburg rockt und bebt!

Plus „Geia Rockt“ feiert zum zweiten Mal eigenes Mini-Rockfestival – und das kommt an. Die Halle ist voll.

Es gab Zeiten, da war das 700-Einwohner-Dorf Eppisburg ein Synonym für gute Livemusik. Wo einst Andreas Kilger internationale Größen wie Louisiana Red ins „Eulenspiegel“ holte, gab es nach der Schließung des besagten Lokals nicht den Hauch einer Musikbranche. Doch das änderte sich vergangene Woche: Zum zweiten Mal fand das Konzertevent „Geia Rockt“ statt. Drei lokale Bands rockten die Bühne. Veranstaltet wurde das Minifestival vom ortsansässigen Faschingsverein Lüne Geia. Der Abend sorgte für viele Überraschungen. Und diesmal war das Event richtig erfolgreich – mehrere hundert Leute kamen und die Vereinshalle war gut gefüllt.

Liquido, Tote Hosen und Nirvana

Die erste eben dieser Überraschungen zeigte sich in Form der Band „Sonic Senstation“, die nicht nur ihr Repertoire aufgestockt hat, sondern um einiges besser geworden ist. Während ihr Auftritt 2019 eher durchschnittlichen Zuspruch fand, zündeten sie dieses Mal ein Feuerwerk aus Hits wie Volbeat’s „Lola Montez“ und Nirvana’s Grunge-Klassiker „Smells Like Teen Spirit“. Gitarrist Schotti hat inzwischen mehr Raum für seine atemberaubenden Soli bekommen, was für viele offene Münder sorgte. Mit ihrer Zugabe, einer Version des legendären Liquido-Klassikers „Narcotic“, brachten sie ihr Publikum zum Springen und verabschiedeten sich mit dem Jägermeisterlied der Toten Hosen „Einer für alle, alle für einen“.

Van Halen, Stones und AC/DC

Als Nächstes kam der Hauptact „Waidmann“ auf die Bühne. Die Band, die aus Phillipp Hieber, Gitarre, Fabian Link am Bass, dem Sänger und Gitarristen Manuel Nowak und dem charismatischen Drummer Peter „Pepe“ Ahle besteht, war das große Publikumsmagnet an diesem Abend. Sie spielten ausschließlich eigene Songs. Der Gute-Laune-Rock folgt den Fußstapfen großer Rockbands wie den Rolling Stones, Van Halen oder AC/DC, hat aber doch etwas Ureigenes. Die deutschen Texte, die sofort ins Ohr gehen, lassen gespannt warten auf das Album, das (hoffentlich) bald kommt. Der Rock-’n’-Roll der Männer, die allesamt aus der Umgebung von Eppisburg stammen, kurbelt auch die Kasse an – viele schmückten sich am Merchandise-Stand mit Westen, Mützen oder Shirts mit dem ästhetischen großen „W“, dem Waidmann-Logo. Ein wahrhaft gelungener Auftritt.

Waidmann aus dem Landkreis Dillingen

Das waren definitiv keine leichten Voraussetzungen für die dritte Band mit dem vielversprechenden Namen „Rockapartment“, die mit Waidmann in vergangenen Zeiten schon öfters kollaborierte. Doch sie setzten den Abend trotzdem mit einer bemerkenswerten Show fort, die sich an ihren Vorgängern durchaus messen konnte. Sie spielten bis weit in die Nacht hinein die Klassiker der kompletten Rockgeschichte. Dabei reichte das Spektrum über Green Day’s „Basket Case“ bis hin zu „Born To Be Wild“, dem bekannten Steppenwolf-Klassiker. Eine sehr gelungene Abrundung der Gruppe, die schon dafür bekannt ist, sehr spät aufzutreten, kurz nach Mitternacht liefen sie erst richtig auf.

