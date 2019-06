Er gibt weltweit Konzerte

vor 31 Min.

Domorganist Michiels spielt beim Dillinger Orgelsommer

Domorganist Ignace Michiels aus Brügge wird mit der 2. Matinee am Samstag, 29. Juni, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen den internationalen Orgelsommer fortsetzen. Michiels studierte Orgel, Klavier und Cembalo an dem Konservatorium in Brügge. 1986 war er Preisträger des Lemmens-Institutes in Löwen. Seine Ausbildung vervollständigte er bei Robert Anderson an der Southern Methodist University in Dallas, bei Herman Verschraegen an der Royal Academy in Brüssel und bei Odile Pierre am Conservatoire National de Paris, wo er den begehrten „Prix d’ Excellence“ erhielt. Michiels ist künstlerischer Dozent an der Hochschule Gent, Gastprofessor an dem Wheaton College in Chicago und unterrichtet auch am Konservatorium in Brügge. Daneben ist er dort Organist der St.-Salvator-Kathedrale und veranstaltet die Kathedralkonzerte. Sein umfangreiches Repertoire reicht vom kompletten Orgelwerk Bachs über die Werke von Franck, Mendelssohn, Dupré und Rheinberger, die Symphonien von Widor und Vierne, bis hin zu den Orgelsonaten von Guilmant. Als Organist gibt er weltweit Konzerte als Solist und Begleiter bei Workshops und Meisterkursen.

Sein durch und durch europäisches Programm „Orgelreise quer durch Europa!“ präsentiert deutsche, belgische, französische und englische Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger, Joseph Jongen, César Franck, Charles-Marie Widor, Théodore Dubois und William Faulkes. (pm)

ist frei, Spenden werden erbeten.

