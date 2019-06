vor 3 Min.

Er hat mehr als 100.000 Menschen fotografiert

Foto Fink in Dillingen gibt es seit 100 Jahren – und Paul Fink macht in der Königstraße seit sechseinhalb Jahrzehnten Bilder. Dabei wollte er etwas ganz anderes werden.

Von Berthold Veh

Paul Fink gibt in seinem Fotoatelier in Dillingen klare Anweisungen. „Bitte nach links drehen, den Kopf ein bisschen runter, nicht zu viel lächeln“, sagt der Fotografenmeister. Sonst seien die Fotos für die Ausweise nicht geeignet. Dann geht alles ziemlich schnell. Ruckzuck hat Fink eine Serie von Bildern geschossen und ausgedruckt. Der heute 85-Jährige arbeitet gerne zügig. „Ich bin trotz meines Alters der schnellste Fotograf hier“, sagt Fink. Allerdings haben diese Vergleiche ihren Sinn verloren. Paul Fink ist inzwischen, wie er sagt, der Einzige, der in der Dillinger Stadtmitte ein Fotografen-Geschäft betreibt. Nächste Woche feiert Foto Fink in der Königstraße 43 das 100-jährige Bestehen.

Paul Fink Fotografenmeister Königstraße Foto Fink feiert 100-jähriges Bestehen Jubiläum 100. Bild: Berthold Veh

Die Geschichte des Familienbetriebs birgt viele Besonderheiten. „Es ist eine Seltenheit, dass zwei Generationen über einen solch langen Zeitraum ein Geschäft führen“, sagt Fink. Dazu wäre es aber beinahe nicht gekommen. „Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich Chirurg werden wollen“, blickt der 85-Jährige zurück. In den 1940er Jahren waren die Zeiten aber anders. Finks Vater Adalbert, der mit seinem Bruder Leonhard 1919 das Fotoatelier in der Königstraße eröffnet hatte, sprach ein Machtwort und befahl seinem Filius: „Du wirst Fotograf.“ Und so kam es.

„Man muss es mit den Menschen können.“

Paul Fink begann in einem Augsburger Fotogeschäft eine Lehre, und er entwickelte Leidenschaft für den Beruf. Als Geselle lernte er eineinhalb Jahre lang bei einem hoch angesehenen Werbefotografen in Dortmund. „Und mich hat die Porträtfotografie immer mehr fasziniert“, sagt Fink. Das Geheimnis für ein gutes Foto? „Man muss es mit den Menschen können.“ Der Fotografenmeister hat viele Porträts in seinem Geschäft hängen – und Fotos von seinen Reisen, die jüngste führte nach Island. Wieviele Menschen er im Laufe seines 70-jährigen Berufslebens fotografiert hat, kann Fink gar nicht mehr sagen. „Da reichen 100.000 nicht mehr.“

Das beste Foto? Der frühere Wittislinger Bürgermesiter Luitpold Lemmer!

Es überrascht, dass der Dillinger auf die Frage nach seinem besten Porträt eine klare Antwort geben kann. Für den Meister ist es das Foto des einstigen Wittislinger Bürgermeisters Luitpold Lemmer, das vor dem Eingang zu seinem Atelier hängt. „Der hat so natürlich gelacht, der Familie hat das Bild so gefallen, und mir auch – und jetzt hängt es seit mehr als 20 Jahren hier. Es ist mein bestes Foto.“

Oder doch nicht? Denn Fink kramt auch Schwarz-Weiß-Porträts hervor, die den legendären Dillinger Hochschulprofessor Friedrich Zoepfl und den Schriftsteller Heinz Piontek zeigen. Fink hatte sie für seine Meisterprüfung gemacht und die Prüfer zunächst begeistert.

100 Jahre Foto Fink in Dillingen 1 / 8 Zurück Vorwärts 1919: Katharina Fink kauft das Haus in der Königstraße 43 und eröffnet dort ein Lebensmittelgeschäft. Ihre Söhne Leonhard und Adalbert Fink machen im Anbau im Hof ein Fotoatelier auf.

1921 bis 1932: Leonhard Fink führt das Fotogeschäft allein weiter, Adalbert Fink arbeitet als Werksfotograf in Ludwigshafen.

1932: Adalbert Fink kehrt nach Dillingen zurück und übernimmt das Fotoatelier. Leonhard Fink eröffnet in Günzburg ein eigenes Fotogeschäft.

1942 bis 1945: Adalbert Fink ist im Krieg, Tochter Käthe Fink, die später nach Heidenheim zieht, führt das Geschäft weiter.

1962: Paul Fink übernimmt das Fotogeschäft nach dem Tod seines Vaters.

1963 wird das Haus umgebaut und das Fotoatelier zieht in neue Geschäftsräume zur Königsstraße hin ein.

1984: Das Haus in der Königstraße wird erneut umgebaut. Das Fotoatelier nimmt jetzt die gesamte Straßenfront ein.

2019: Foto Fink feiert das 100-jährige Bestehen. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juni, gibt es bei Tagen der offenen Tür kleine Überraschungen für die Kunden.

Als die Juroren allerdings erfuhren, dass Fink neue Wege beschritten und dafür eine Leika-Kleinbildkamera verwendet hatte, änderten sie ihr Urteil und gaben dem Dillinger eine schlechtere Note. Das wollte sich Fink nicht gefallen lassen. In einer Fachzeitschrift gab es darüber eine Auseinandersetzung, und dem Dillinger wurde schließlich an offizieller Stelle Recht gegeben.

Technisch machte der Dillinger alle Entwicklungen mit

Der 85-Jährige sagt: „Ich war ein Revoluzzer.“ Technisch machte der Dillinger alle Entwicklungen mit. „Ich war 1963 der erste in der Fotografeninnung in der Region, der farbige Passbilder im eigenen Labor anfertigte.“ 1965 investierte Fink 30000 D-Mark, damals eine große Summe, in Entwicklungsanlagen für Farbfotografie. „Ich habe jeden Tag 1000 Bilder gemacht“, erinnert sich Fink. Den Umstieg auf die digitale Fotografie habe er ebenfalls sofort mitgemacht. Und auch bei den nächsten Schritten werde er dabei sein, denn der 85-Jährige will noch lange nicht aufhören.

Im Handy-Zeitalter sei das Foto zu einer Massenware geworden. Es kämen weniger Menschen ins Atelier, um sich porträtieren zu lassen. „Dafür kommen sehr viele Kunden, um sich schnell Passbilder für ihre Ausweise machen zu lassen“, erläutert Fink. Dem Inhaber des Fotoateliers, der seine Frau Barbara, die mehr als 40 Jahre seine rechte Hand war, pflegt und mit ihr vier Kinder (Thomas, Stefan, Mona, Tobias) hat, ist um die Zukunft des Geschäfts nicht bange.

Sohn Stefan hat dieselbe Passion wie Paul Fink entdeckt – er wurde Werbefotograf. Ganz ohne Druck des Vaters.

