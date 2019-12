vor 6 Min.

Er hat sich um Donaualtheim verdient gemacht

Stadtrat, Kirchenpfleger, Fußballer – Konrad Gallenmüller brachte sich auf vielfältige Weise im Dillinger Stadtteil ein. Heute wird er 80

Konrad Gallenmüller kann am heutigen Dienstag, 10. Dezember, bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag begehen. Der Jubilar hat sich für seine Heimatgemeinde Donaualtheim in vielfältiger Weise verdient gemacht. 24 Jahre gehörte er dem Dillinger Stadtrat an, war dessen Sportreferent und war in dieser Zeit auch Mitglied des Werkausschusses der Stadtwerke. Für Donaualtheim wirkte er im Stiftungsrat des Heiligen-Geist-Stifts.

42 Jahre war der Postamtsrat a.D. Kirchenpfleger der Pfarrgemeinde St. Vitus Donaualtheim. Zuvor hatte er sich eine Periode lang im Pfarrgemeinderat eingebracht. Mit großem Engagement und Zuverlässigkeit erledigte Gallenmüller die im kirchlichen Bereich an ihn (darunter mehrere Renovierungsmaßnahmen) gestellten Aufgaben. Er war Herausgeber des Kirchenführers für St. Vitus und der neuen überarbeiteten und ergänzten Donaualtheimer Heimatchronik.

Seit 65 Jahren ist Konrad Gallenmüller Mitglied des Sportvereins Donaualtheim. Über 400 Spiele bestritt er in der 1. Herrenmannschaft. 40 Jahre gehörte er in verschiedenen Positionen dem Vereinsvorstand an, wo er das Vereinsgeschehen entscheidend mitgeprägt hat. Unter seiner Mitverantwortung bewältigte der Verein mehrere größere Bauvorhaben. 1983 gründete er die Herrengymnastikabteilung des SVD und ist seitdem ihr ehrenamtlicher Übungsleiter. Jahrzehntelang berichtete er für die Donau-Zeitung von Fußballspielen und sonstigem Lokalgeschehen in Donaualtheim. Für seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Kirche und Sport wurde Konrad Gallenmüller mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter auch dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, bedacht.

Eine weitere Leidenschaft des Geburtstagskindes waren die Berge. Fünf Viertausender, darunter das Matterhorn und der Montblanc, hat er mit seinem Neffen Felix Häußler bestiegen. (as)

Themen folgen