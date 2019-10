vor 56 Min.

Er nimmt die bayerische Politik ins Visier

Bruno Jonas kommt nach Dillingen. Wir verlosen Freikarten

In seinem aktuellen Soloprogramm „Nur mal angenommen“ nimmt Kabarettist Bruno Jonas nicht nur die bayerische Politik ins Visier, der Passauer unterwirft das große Ganze ebenso einem kritischen, humoristischen Blick. Seine Biographie ist so vielfältig wie der Passauer selbst: Mitte der 1980er Jahr erlangte Jonas, der neben seiner Kabarett-Tätigkeit auch Drehbücher schreibt und sich als Schauspieler betätigt, erstmals größere Bekanntheit, als er in der Sendung „Scheibenwischer“ auftrat. Beim traditionellen Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg in München durfte er 2004 der versammelten CSU-Staatsregierung als „Bruder Barnabas“ die Leviten lesen – etwas, was zuvor noch keinem Nicht-Konservativen gestattet worden war. Seit 2011 ist Bruno Jonas neben Monika Gruber und Rick Kavanian als Team der bayrischen Satireshow „Die Klugscheißer“ zu sehen.

Im Rahmen der Landkreis-Kulturtage gastiert Bruno Jonas am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Dillingen. Unsere Zeitung verlost dafür fünf mal zwei Freikarten. Dazu müssen Sie nur folgende Frage beantworten. Als welche Figur trat Bruno Jonas auf dem Nockherberg auf. Die Antwort schicken Sie bis 8. Oktober per E-Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de oder gewinnspiel@wertinger-zeitung.de. Natürlich können Sie auch eine Postkarte senden an die Adresse der Donau-Zeitung, 89407 Dillingen, Große Allee 47, oder die Wertinger Zeitung, Marktplatz 6, 86637 Wertingen. Die ausgelosten Gewinner (Telefonnummer nicht vergessen) werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (dz) Archivfoto: Merk

sind erhältlich über www.dillinger-kulturtage.de oder bei den Vorverkaufsstellen Gerblinger Wertingen/Gundelfingen, Roch Höchstädt, Brenner Dillingen, Bürgerbüro Stadt Lauingen und Stadtbücherei Dillingen.

