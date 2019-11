05:14 Uhr

Er war Journalist aus Leidenschaft

Der frühere DZ-Redaktionsleiter Johannes Schmidt ist gestorben. Er wäre gerne Förster geworden. Durch Vertreibung und Flucht kam alles ganz anders.

Von Berthold Veh

Johannes Schmidt war ein großer Erzähler, und er hatte einen Sinn für gute Geschichten und die Geschichte. Und so berichtete der gebürtige Schlesier immer wieder, dass er eigentlich gerne Förster geworden wäre. Bei humorvollen Reden zu festlichen Anlässen war denn auch oft ein „Horrido“ zu hören – ein Gruß, wie ihn Jäger gerne verwenden. Schmidt verschrieb sich aber nicht Wald und Wild, sondern nach Vertreibung und Flucht dem Journalismus. Und diese Leidenschaft lebte der Schretzheimer über fast sieben Jahrzehnte hinweg bis ins hohe Alter aus. Am Samstag ist Johannes Schmidt nun im Alter von 91 Jahren im Dillinger Kreiskrankenhaus St. Elisabeth gestorben. Die Nachricht hat bei vielen Lesern unserer Zeitung Trauer ausgelöst, denn der Schretzheimer war von 1967 bis 1975 Redaktionsleiter der Donau-Zeitung.

In Wiesengrund in Schlesien geboren

Johannes Schmidt wurde 1928 in Wiesengrund in Schlesien geboren. Obwohl Förster bei seinen Berufswünschen die Nummer eins war, verfasste Schmidt bereits im Alter von 13 Jahren in der „geliebten, nie vergessenen“ Heimat für die dortige Tageszeitung Sportberichte. Und der Journalismus sollte tatsächlich seine Profession werden: 1948 begann er als freier Mitarbeiter der Augsburger Tagespost in Nördlingen, dann wurde er Volontär bei den Rieser Nachrichten, es folgten Wanderjahre nach Bad Mergentheim, München, Illertissen, Augsburg, Dillingen und Kempten. Schmidt leitete zudem die Volkshochschule in Dillingen und war auch Pressesprecher beim damaligen Augsburger Bischof Josef Stimpfle.

Er zählte zum Gründungsteam der Wochenzeitung Extra

Der Journalist zählte 1976 zum Gründungsteam unserer Wochenzeitung Extra und betreute als Blattmacher die jeweiligen Ausgaben des Rieser, Wertinger und Donau-Lech-Anzeigers. Schmidt interessierte sich für alle Themen, er schrieb bis vor zwei Jahren für ungezählte Publikationen. Mit einer Seelenruhe rückte er sich auch im hohen Alter Politiker und Wirtschaftsvertreter für Fotos zurecht. Bis in den Sommer 2017 verfasste Schmidt Artikel für die Katholische Sonntagszeitung und sandte, was er auf seiner Schreibmaschine getippt hatte, an die Redaktionen.

Wenn das Fax-Gerät intakt geblieben wäre . . .

Ein banaler Anlass beendete die Jahrzehnte andauernde Journalisten-Laufbahn. „Als unser Faxgerät den Geist aufgab, war Schluss“, erzählte Ehefrau Uta Schmidt. Mit ihr war der Schretzheimer mehr als 60 Jahre lang verheiratet. Sie hatte die Arbeiten ihres Mannes Korrektur gelesen. Und wenn das Fax-Gerät intakt geblieben wäre und es die Gesundheit zugelassen hätte, Schmidt hätte vermutlich bis zur letzten Stunde geschrieben. Damit wurde er zum Vorbild, denn auf einen seiner drei Söhne sprang das Feuer des Journalismus ebenfalls über: Andreas Schmidt arbeitete 30 Jahre lang als Redakteur bei der Friedberger Allgemeinen, ebenfalls eine Heimatausgabe der Augsburger Allgemeinen.

Trauergottesdienst in der Pfarrkirche in Schretzheim

Bis auf die letzten anderthalb Jahre, in denen die gesundheitlichen Probleme zunahmen, hat Johannes Schmidt rege am öffentlichen Leben Anteil genommen. Der Schretzheimer, der gerne mit dem Rad unterwegs war, war vielen Menschen in der Kreisstadt bekannt. Landrat Leo Schrell bezeichnete den Schretzheimer als „Urgestein des Journalismus“. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung beginnt am Mittwoch um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Schretzheim. (mit mbk)

Lesen Sie auch:

19 Tonnen in der Luft: Wie Gundelfingen zur neuen Brücke kam

E-Autos kommen im Landkreis Dillingen nur langsam in Fahrt

Jungs zündeln in Wertingen und verursachen Brand

Mann attackiert Krankenpflegerin in Heim in Dillingen

Themen folgen