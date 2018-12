04:31 Uhr

Erfolgreich gezielt

Die Würdenträger des Schützenvereins Tell Kicklingen wurden ausgezeichnet.

Die Königsproklamation des Schützenvereins Tell Kicklingen führte als Abschluss des Königsschießens alle diesjährigen Würdenträger in ihr Amt ein. Neben zahlreichen Mitgliedern und Gästen nahm auch der 2. Bürgermeister Franz Jall und der Stadtrat Karl Schneider an der Feier teil. Günther Gumpp, 2. Vorsitzender der Tell Schützen, vergab die Urkunden. Diesjähriger Schützenkönig der Tell-Schützen ist mit einem 9,8 Teiler Günther Gumpp. Als 1. Königsritterin konnte sich Ingrid Hintermaier mit einem 26,4 Teiler behaupten, gefolgt von Tobias Gollmann, der einen 29,0 Teiler erzielte.

Diesjähriger Auflagekönig ist Wolfgang Lachenmayr mit einem 3,6 Teiler. 1. Ritter der Auflage ist Leonhard Mayr mit einem 4,1 Teiler, gefolgt von Magnus Haßlinger, der einen 5,8 Teiler erzielte. Jungschützenkönig ist Florian Schweizer, mit einem 8,9 Teiler. Die Königsritter der Jugend sind Lisa Schweizer (9,0 Teiler) und Daniel Kaltenstadler (65,3 Teiler).

Vereins- und zugleich Damenmeisterin wurde Ingrid Hintermaier mit 400,3 Ringen. Schützenmeister ist Günther Gumpp mit 393,8 Ringen. Auflagemeister ist in diesem Jahr Roland Bertram (423,7 Ringe).

Die Titel der Junioren-, Jugend- und Schülermeister konnten Bernd Gumpp (367,0 Ringe), Lisa Schweizer (396,2 Ringe) und Florian Schweizer (186,1 Ringe) für sich entscheiden. Die Spitze der Wertung Luftpistole bildet Martin Gollmann mit 383,5 Ringen. (pm)

Ergebnisse: Schützenkönig Günther Gumpp (9,8 Teiler), 1. Königsritterin Ingrid Hintermaier (26,4 Teiler), 2. Königsritter Tobias Gollmann (29,0 Teiler), Jungschützenkönig Florian Schweizer (8,9 Teiler), 1. Jungschützenritter Lisa Schweizer (9,0 Teiler), 2. Jungschützenritter Daniel Kaltenstadler (65,3 Teiler), Auflagekönig Wolfgang Lachenmayr (3,6 Teiler), 1. Auflageritter Leonhard Mayr (4,1 Teiler), 2. Auflageritter Magnus Haßlinger (5,8 Teiler), Vereinsmeisterin Ingrid Hintermaier (400,3 Ringe), Schützenmeister Günther Gumpp (393,8 Ringe), Damenmeisterin Ingrid Hintermaier (400,3 Ringe), Auflagemeister Roland Bertram (423,7 Ringe), Luftpistolenmeister Martin Gollmann (383,5 Ringe), Juniorenmeisterin Bernd Gumpp (367,0 Ringe), Jugendmeisterin Lisa Schweizer (396,2 Ringe), Schülermeister Florian Schweizer (186,1 Ringe)

Themen Folgen