15:49 Uhr

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bissingen: Gemeinderatswahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bissingen gibt es am 15. März hier. Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl haben wir pünktlich nach der Auszählung für Sie - ein neuer Bürgermeister wird nicht gewählt.

Die Kommunalwahl 2020 findet in ganz Bayern am 15. März statt. Dann wird auch in Bissingen ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Ergebnisse der diesjährigen Kommunalwahl werden noch am Abend des Wahltags vorliegen.

Welche Kandidaten treten in diesem Jahr an? Wie fielen die Ergebnisse bei der vergangenen Kommunalwahl aus? Die Antworten und alle Infos zur Gemeinderatswahl 2020 in Bissingen haben wir hier für Sie.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bissingen: Gemeinderatswahl

Am 15. März haben Wahlberechtigte in Bayern zwischen 8 und 18 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimme in den Wahllokalen abzugeben. Wir werden Sie über die Ergebnisse informieren, sobald sie am Abend vorliegen:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Gemeinderatswahl in Bissingen an dieser Stelle.

Der aktuelle Bürgermeister von Bissingen heißt Stephan Herreiner und wurde erst im Oktober 2019 in das Amt gewählt. Zuvor hatte der CSU-Politiker bereits ein Jahr lang seinen Vorgänger Michael Holzinger vertreten, nachdem dieser am Herzen erkrankt war und schließlich seinen Posten niederlegen musste. Die nächste Bürgermeisterwahl findet demnach erst 2025 in Bissingen statt.

Die Anzahl der Sitze des Gemeinderats hängt von der Einwohnerzahl der Gemeinde ab. In Bissingen können insgesamt 16 Kandidaten in das Gremium gewählt werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Bissingen: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

2014 haben sich die Sitze im Gemeinderat von Bissingen an eine Vielzahl von Parteien und politischen Gruppierungen verteilt. Hier die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahl im Überblick:

CSU /Bürgerblock 13,5 %, 2 Sitze

/Bürgerblock 13,5 %, 2 Sitze SPD : 8,1 % 1 Sitz

: 8,1 % 1 Sitz Freie Wähler 12,3 %, 2 Sitze

12,3 %, 2 Sitze Wählergemeinschaft Unterringingen und Umgebung 11,4 %, 2 Sitze

Christlicher Wählerblock Oberes Kesseltal 9,9 %, 2 Sitze

9,9 %, 2 Sitze FDP /Freie Bürger 5,9 %, 1 Sitz

/Freie Bürger 5,9 %, 1 Sitz Freie Unabhängige Wähler Unteres Kesseltal 7,5 %, 1 Sitz

7,5 %, 1 Sitz Christliche Bürger Unteres Kesseltal 6,2 %, 1 Sitz

6,2 %, 1 Sitz Stillnauer Liste 6,0 %, 1 Sitz

Wählergemeinschaft Oberliezheim 5,0 %, 1 Sitz

Bürger wählen Bürger 14,3 %, 2 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen