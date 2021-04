Erinnerungen an das Festjahr von Oberliezheimer

Vor drei Jahren hat die kleine Dorfgemeinschaft Oberliezheim groß gefeiert. Davon gibt es jetzt ein Buch.

Was hatte die Dorfgemeinschaft Oberliezheim im Nachhinein für ein Glück! Als sie im Jahr 2019 mit einer ganzen Serie von Veranstaltungen und insbesondere mit ihrem historischen Theaterstück „Der heilige Leonhard erzählt“ ihr 750-jähriges Ortsjubiläum feierte, ahnte noch niemand, dass die Folgejahre 2020 und 2021 weltweit, von den Millionenstädten bis hinein in die kleinste Ortschaft, von der Corona-Pandemie geprägt sein würden.

So groß ist das Werk über das Oberliezheimer Fest geworden

So aber können die Oberliezheimer auf ein denkwürdiges Festjahr zurückblicken, das die Dorfgemeinschaft noch mehr als zuvor schon zusammengeschweißt hat. Mit etwas zeitlichem Abstand und dem nötigen Durchschnaufen der Hauptakteure entstand nun ein mehr als 150 Seiten starker, großformatiger Hardcover-Bildband, den alle Mitwirkenden als kleine Belohnung für ihre Anstrengungen im Dienste der guten Sache erhalten.

Tausende Bilder vom Oberliezheimer Festjahr wurden gesichtet

Unter der Federführung von Karin Sporer wurden Tausende Bilder gesichtet und eine ganze Reihe von Begleittexten verfasst, die an den Faschingsumzug, den Festgottesdienst, den Heimatabend und Heimatnachmittag, das Dorffest und die Sonderbriefmarke und natürlich das von Leo Veh verfasste Theaterstück erinnern, welches in 14 Akten und unvergleichlichen Szenen unter der Mitwirkung nahezu aller Dorfbewohner die Dorfgeschichte erzählte.

Gerd Broersen übergab direkt vor den Osterfeiertagen drei Exemplare des gelungenen Werkes im Rathaus in Bissingen an Bürgermeister Stephan Herreiner, der das Zusammenhalten der Oberliezheimer Einwohner beispielgebend nannte und daran erinnerte, dass deren Engagement unter anderem auch mit der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen („Die Krönung“ für die Oberliezheimer Theaterspieler) gewürdigt wurde. (HER)

