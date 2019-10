00:34 Uhr

Erinnerungen an „die Mutter der schwäbischen Kunsterziehung“

Hilda Sandtners Werk „Winterdorf blau“ ist ebenfalls in der Ausstellung in der Dillinger Sparkasse zu sehen.

Eine fulminante Ausstellung in der Sparkasse zeigt einen Ausschnitt aus dem gewaltigen Schaffensdrang der Steinheimerin Hilda Sandtner. Die „Models“ von einst schauen auch vorbei

Von Günter Stauch

Mit einer festlichen, denkwürdigen und beschwingten Vernissage ist jetzt die Ausstellung einer großen Künstlerin mit starken Wurzeln zum Landstrich entlang der Donau eröffnet worden. In der Kundenschalterhalle der Sparkasse Dillingen wiesen dabei mehrere Redner auf das reiche vielfältige Kunstwerk von Hilda Sandtner (1919 bis 2006) hin, die einst in Steinheim aufwuchs und die Gegend als ihre „eigentliche Heimat“ bezeichnet hatte. Unter den rund drei Dutzend Eröffnungsgästen fanden sich auch Familienangehörige, die sich von der prächtigen Schau im Rahmen der 21. Kulturtage und den Würdigungen sehr berührt zeigten.

Von einem besonderen persönlichen Erlebnis ganz persönlicher Art mochte auch der Vorsitzende vom Trägerverein „Dillingen – Kultur und Wir“ in seiner einführenden wie launigen Rede sprechen. Schließlich hatte Pädagoge Anton Kapfer als Schüler die Universal-Künstlerin und gleichzeitig sehr engagierte Lehrmeisterin kennenlernen dürfen. Auf ihren ernst- wie gewissenhaften Berufsethos eingehend, wies Kapfer ebenso auf die „Warmherzigkeit dieser Frau“ hin, die auch nach ihrem Tod 2006 heute als „die Mutter der schwäbischen Kunsterziehung“ angesehen werde. Damit zielte der Mann aus Binswangen auf das langjährige Wirken von Hilda Sandtner als Hochschullehrerin, Lehrstuhlinhaberin für Kunsterziehung sowie Professorin der Universität Augsburg ab. Dort soll sie von den Studenten regelrecht verehrt worden sein.

Die Erfolgs-Bilanz der höchst kreativen Frau, die in Türkheim im Unterallgäu geboren wurde und an der Donau groß wurde, fällt Sandtner-Experten zufolge umso erstaunlicher aus, zumal sie sich ihre Positionen in einem schwierigen Umfeld erkämpfte.

Darauf wies in der zum Ausstellungsareal umfunktionierten Schalterhalle der Vorsitzende vom „Förderverein Gempfinger Pfarrhof“, Erich Hofgärtner, hin. Die zahlreichen Exponate – Entwürfe, Zeichnungen, Gemälder und Bücher – stammen aus diesem Ortsteil von Rain am Lech. „Frauen wurden damals in der Münchner Akademie zwar geduldet, aber wenig geachtet. Böse Zungen sprachen gar von Malweibern.“ Ungeachtet der einstigen Männerdomäne im Kunstbetrieb sei die arbeitsame wie energische Studentin weitergekommen und sogar von einem Professor gefördert worden, unter anderem mit den Worten: „Wenn man die Arbeiten von Fräulein Sandtner sieht, muss und kann man ein Vorurteil, das gegen malende Frauen manchmal aufgestellt wird, ablegen.“

Die Gründerin des bekannten Textilmuseums Mindelheim, die in Steinheim beigesetzt wurde, gilt als die erste, die den früheren Textilunterricht vom Image des Topflappen-, Strümpfe - oder Handschuhstricken befreite. Die sehenswerte Sandtner-Schau, die noch bis zum 17. Oktober in der Sparkasse zu Gast sein wird, informiert neben der Rolle der begnadeten Glasmalerin auf die weniger bekannte Arbeit mit dem Schreibstift. So verfasste die mit schier unerschöpflichen Kräften ausgestattete Künstlerin Volkskunde- und Humorbücher zur schwäbischen Lebensart.

„Eine wahre Schwäbin halt“, urteilte ein von der Ausstellung begeisterter Hubert Sandtner aus Dillingen über seine berühmte Tante. Und Ignaz Sandtner aus Lauingen erinnert sich lächelnd an die Zeit, als er der großen, ruhelosen Künstlerin Modell stehen musste (durfte). „Ich im Babyalter, der Hubert mit acht oder zehn Jahren.“ Ein Quintett der Hofmarkmusik Gempfing umrahmte die fulminante Vernissage musikalisch.

