vor 32 Min.

Ermittlungsverfahren gegen Dillingens Landrat Schrell eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen Landrat Leo Schrell ist eingestellt worden. Wie berichtet, ging es um den Verdacht der Untreue.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat das Ermittlungsverfahren gegen Dillingens Landrat Leo Schrell wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue des ehemaligen Geschäftsführers der Elisabethenstiftung gemäß Paragraph 153 Absatz 1 Strafprozessordnung eingestellt. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagabend mit.

„Aus meiner Sicht entbehrte schon der Anfangsverdacht, Beihilfe zu einer Untreue des ehemaligen Geschäftsführers der Elisabethenstiftung geleistet zu haben, einer tatsächlichen Grundlage und war deshalb von vornherein unberechtigt“, betont der Vorsitzende des Stiftungsrates der Elisabethenstiftung Lauingen, Landrat Leo Schrell.

Das sagt der Anwalt des Dillinger Landrats

„Mit der nunmehr nach Abschluss der Ermittlungen gegen Herrn Schrell erfolgten Einstellung des Verfahrens ist keine Feststellung irgendeiner Schuld meines Mandanten verbunden“, betont Schrells Anwalt Walter Rubach.

Im Mai dieses Jahres hatte unsere Zeitung darüber bereichtet, dass gegen den Landrat ermittelt wird (Elisabethenstiftung: Jetzt wird gegen Landrat Schrell ermittelt). Damals bestand der Verdacht, dass die Ungereimtheiten in der Ära des früheren Direktors Helmut Zengerle auch Schrell eingeholt hatten. Zengerle hatte die Elisabethenstiftung von 1996 bis Ende 2015 geleitet. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn war nach einem Bericht unserer Zeitung im Mai 2017 über Missstände im Lauinger Psychiatrie- und Pflegezentrum ins Rollen gekommen(Gab es Missstände in der Lauinger Elisabethenstiftung?). Zwei Monate später rückten damals die Ermittler an und stellten umfangreiches Aktenmaterial in der Elisabethenstiftung sicher (Ermittlungen gegen Helmuth Zengerle dauern an). Das Amtsgericht Augsburg hatte dann Anfang Mai dieses Jahres auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Strafbefehl gegen Zengerle erlassen.

Es verhängte gegen den früheren CSU-Bezirksrat und zuletzt Dritten Bürgermeister von Lauingen wegen Untreue und Betrugs eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. (bv, pm)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen