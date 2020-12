vor 20 Min.

Erneut sterben zwei Menschen: Die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Dillingen

82 Todesfälle sind im Landkreis im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Das sind die Corona-Zahlen für Donnerstag, 31. Dezember 2020.

Erneut sind zwei Menschen aus dem Landkreis Dillingen mit Coronavirus gestorben. Am 29. Dezember verstarb eine über 80-Jährige an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in der Fachklinik Ichenhausen. Sie wurde dort am 7. Dezember positiv getestet.

Ein 90-jähriger Bewohner der Einrichtung Pro Seniore Bissingen verstarb am 30. Dezember in der Einrichtung. Er wurde am 21. Dezember positiv getestet. In der Einrichtung sind seit dem Beginn des neuerlichen Covid-19-Ausbruchs inzwischen drei Bewohner verstorben.

Wie das Landratsamt Dillingen am Dienstag mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz 99,42. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Derzeit gibt es laut Landratsamt 147 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne, Vortag 145). 82 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten).

1715 Personen haben die Quarantäne stand Donnerstag, 31. Dezember bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 431 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I).

Erreichbarkeitszeiten des Bürgertelefons des Landratsamtes Dillingen

Das Landratsamt Dillingen hat insbesondere am Wochenende die Erreichbarkeit des Bürgertelefons an die Präsenz der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angepasst:

Wie bereits über die Weihnachtsfeiertage ist das Bürgertelefon des Landratsamtes Dillingen auch über den Jahreswechsel besetzt. Unter der Telefonnummer 09071/51350 beantworten die Mitarbeiter des Landratsamtes Fragen rund um das Thema Corona vom 31. Dezember bis 03. Januar sowie am 06. Januar jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Im Übrigen ist das Bürgertelefon von von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr an das Bürgertelefon wenden. Zudem besteht unverändert die Möglichkeit, sich per E-Mail mit Fragen und Anliegen an das Landratsamt zu wenden (btelefon@landratsamt.dillingen.de).

