05:57 Uhr

Erst Österreich, dann geht’s auf die Insel

Plus Golf: Sebastian Heisele spielt heute in Ramsau die Schlussrunde. Der Dillinger will sich weiter nach vorne schieben.

Von Günther Hödl

Golfprofi Sebastian Heisele hat seinen ersten Cut nach der coronabedingten Turnierpause auf der European Tour 2020 geschafft. Bei der Euram Bank Open in Ramsau/ Österreich spielte der Dillinger die ersten beiden Runden auf dem Par-70-Platz des GC Adamstal mit 71 und 66 Schlägen, was ihm zur „Halbzeit“ einen Platz im Mittelfeld (geteilter Rang 45) der für die Schlussrunden qualifizierten Starter einbrachte. Am gestrigen Freitag brauchte Heisele auf Runde drei dann 68 Schläge, am heutigen Samstag wird das Endklassement ausgespielt. Und der 31-Jährige hofft, sich noch weiter nach vorne schlagen zu können.

In der Vorwoche gescheitert

Bereits eine Woche zuvor hatte Sebastian Heisele seine erste Turnierrunde nach der Corona-Zwangspause absolviert: Bei der Austrian Open in Atzenbrugg nahe Wien war er aber ganz knapp am Cut gescheitert. Nach Runden von 70 und 74 hatte er einen Schlag zu viel gebraucht, um das Turnier zu Ende spielen zu dürfen. Hinter Sieger Marc Warren (Schottland) war Marcel Schneider in Atzenbrugg bester Deutscher geworden.

Weiter geht es für Sebastian Heisele nach den beiden Österreich-Veranstaltungen dann bereits am Mittwoch, 22. Juli, beim British Masters in Newcastle-upon-Tyne/England.

